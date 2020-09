Boris Becker Djokovici skandaalist: see on tema karjääri kõige raskem hetk

Serblane sai disklahvi kohtumises hispaanlase Pablo Carreno Busta vastu, sest oli frustratsioonist löönud selja taha palli, tabades sellega kogemata joonekohtuniku kõri.

"Olin sama šokeeritud nagu kõik teisedki," rääkis kuuekordne suure slämmi võitja Becker, kes töötas aastatel 2014-2016 Djokovici treenerina. "Djokovici tegu polnud tahtlik, kuid ta lõi kohtunikku palliga ja reeglid on reeglid. US Openi suurim staar lahkus areenilt - see oli raske otsus, aga nad käitusid õigesti."

Beckeri sõnul on tegu serblase karjääri kõige keerulisema hetkega. "Ta oli oma elu parimas vormis. Ta oli terve senise aasta olnud võitmatu ja liikumas 18. suure slämmi tiitli suunas. Nüüd peab ta aga koju minema."

Sakslase sõnul tuleb Djokovic tagasilöögist ainult tugevamana tagasi. "Ta on tugeva iseloomuga sportlane," lisas serblase endine treener.