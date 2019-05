BLOGI PARIISIST | Võit! Kanepi pääses Prantsuse lahtistel raske võiduga kolmandasse ringi, Kontaveit võidukas paarismängus

Kaia Kanepi - Shuai Zhang

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: See mäng on läbi! Kanepi on kolmandas ringis ja jääb Pariisi! Nagu ka Delfi ja Eesti Päevaleht. Palju õnne kõigile!

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:40 Üks matšpall veel alles.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:40 Kanepil kaks matšpalli. Kerge punkt võrgust.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:30 Kanepi äralöök.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:15 Zhang lööb võrgust rabaku äralöögiks.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 0:15 Kanepi läheb hiinlanna servil äralöögiga ette.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Mäng on kestnud 2 tundi ja 27 minutit.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 6-5 Zhang lööb auti ja Kaia siirdub karjatuse saatel pingile. Väike puhkus ja siis loodetavasti servimurre ja kolmandasse ringi minek... Foto: AFP/Scanpix

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: A:40 Zhang tõrjub auti, edu Kanepile.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:40 Kanepi lööb tugeva tagakäelöögi pikaks.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:30 Kanepilt päeva kuues topeltviga.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:15 Kanepilt tagajoonelt ilus stopplöök. Zhang jookseb elu eest, aga saab raami pallile alles pärast teist põrget vastu.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:15 Kanepi äralöök. Zheng tuli võrku, Kaia lõi temast mööda.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:15 Zhang viigistab.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kanepi alustab oma servigeimi ilusa äralöögiga. Zhang jääb pikalt joone kõrval olevat jälge põrnitsema.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 5-5 Kanepi läks võrku tungides tagakäega äralööma, aga lõi palli võrku.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: A:40 Zhang saab veel ühe geimpalli.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:40 Ülipikk ja tähtis pallivahetus lõpeb Kanepi eeskäe äralöögiga! Äralöögid on Kanepi kasuks 41:26.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:30 Zhang võitleb endale geimpalli.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:30 Zhang viigistab.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:30 Zhang võtab ühe punkti järgi.

liivilaht: Sven, pessimism viib hukatusse!

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 0:30 Kaia Zhangi servil ees. Kaks punkti matšivõiduni...

Sven: Ei tõuse ta kusagile

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 5-4 Kanepi jääb võrgus peale ja on nüüd matšivõidust ühe geimi kaugusel!

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: A:40 Kanepi tungib võrku ja lõpetab punkti taas äralöögiga.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:40 Kanepilt ilus eeskäe äralöök. Tasamäng.

Rollo: Hiinlane tõuseb tuhast.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:40 Üks murdepall järel.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:40 Zhangil kaks murdepalli.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:30 Kanepi võtab ühe punkti järgi.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Zhang sai nüüd väikse emotsionaalse laengu nii publiku hüüetest kui ka geimivõidust ning läks Kanepi servil 0:30 ette. Viimane punkt tuli topeltveast.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 4-4 Zhang võitleb kõvasti ja võitleb otsustavas setis viigi välja.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:40 Kanepi pall kukub auti.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:A Kanepi tuleb võrku ja võitleb endale tagakäe äralöögiga veel ühe murdepalli välja.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:40 Kanepi lööb servitõrje napilt auti. Tasamäng.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:40 Üks murdepall veel alles. Viimane pall oli võrgus.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:40 Kanepil kasutada kaks murdepalli.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:30 Zheng tungib võrku ja sunnib Kaia eksima. "Võitle, Kaia, Võitle!" kostab laulujoru.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Lõpuks siiski läks. Kanepi 0:30 ees.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Zhang kutsub pukikohtuniku jälle jälge vaatama, too näitab "väljas". Zhang ei usu ja püüab veel vaielda. Vaatab ka treeneri otsa ja ei mõtlegi võrgu äärest ära minna?

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 0:15 Kanepi läheb Zhangi servigeimi juhtima, Eesti särkides poisid karjuvad "Jaaaaaaa!"

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 4-3 Kanepi lõpetab oma servigeimi valusa lihtveaga. Servimurded kolmandas setis 2:2 tasa.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:40 Zhangil kaks murdepalli.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:30 Zhang pääseb ilusa äralöögiga Kaia servil ette.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:15 seisul laseb Kaia lõpuks karjatuse valla, kui Zhangi pall napilt audis on maandunud.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 4-2 Zhang hoiab oma servi ja karjub täiest kõrist "kamoon!".

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: A:40 Kanepi tõrjub võrku.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:40 Kaia tõrjub Zhangi servi auti.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:40 Kanepi saab Zhangi lihtveast murdevõimaluse, rusikas on püsti, karjatust veel ei tule...

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:30 Kanepilt lihtviga, Zhang viigistab.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:30 Kanepi läheb äralöögiga Zhangi servigeimi juhtima.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: A:40 Kanepilt serviäss!

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 4-1 Kanepi lööb geimi lõpetuseks rabakust sellise äralöögi, et pall lendab üle aia!

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:40 Zhang lööb võrku ja Kaia viigistab oma servigeimi.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:40 Võitleb ka teise...

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:40 Kaia võitleb endale äralöögiga punkti.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 0:40 Kolm murdepalli Zhangil. "Võitle, Kaia, Võitle!" laudakse tribüünilt.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kanepi jääb oma servil 0:30 taha.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 3-1 Kanepi murrab! Murded 2:1 Kanepile. Sett algas vastastikuse murdmisega.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:A Kanepi võtab äralöögiga endale teise murdepalli selles geimis.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:40 Kanepi püsib eeskäe äralöögiga mängus.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: A:40 Zhang võtab eduseisu.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Super võrgumäng Kanepilt! Viigistas võrgust 30:30 ja sai nii palju enesekindlust juurde, et tuli järgmist punkti kohe ise võrku stopplöögiks lööma. Tuli välja ka ja teenis publiku suure aplausi! Pärast seda viigistas Zhang 40:40.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 2-1 Kanepi hoiab oma servi suhteliselt kindlalt.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:15 Kanepil kaks geimpalli.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:40 Kanepil murdepall.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 1-1 Zhang lööb auti ja Kaia murrab vastase servi kohe vastu! "Davai, kamoon!" hüüab üks Eesti fänn.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:15 Zhang lööb ässa. 2:2 ässad viigis.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kanepi viigistab Zhangi servigeimi 15:15.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 0-1 Kolmas sett algab Zhangi servimurdega.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:40 Zhangil kaks murdepalli. Kas Zhang võis võtta meelega pikema pausi, et end korraks eelmisest setist välja lülitada?

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:30 Zhang kutsub Kanepi stopplöögiga võrku ja mängib ta siis üle. Kanepi karjatab midagi. Tundus, et küsis valjult "KUIDAS!?"

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:15 Kanepi vastab oma päeva teise ässaga.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 0:15 Kolmas sett algab Zhangi äralöögiga Kanepi servil.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kaia oli juba tualetist ammu tagasi, Zhang lasi end korralikult oodata. Otsustav sett võib alata.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Mõlemad mängijad võtsid tualetipausi, kastetakse väljakut. Mängu algusest on kulunud 1:29.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Teise seti statistika: Zhangi esimene serv langes 83% pealt 58%-le, Kanepil tõusis 67-lt, 68-le. Teise servi punktidest võitis hiinlanna ainult 10 protsenti (10-st 1). Kanepi esimese servi punktid 63%, teise 56%. Äralöögid Kanepile 11:8, lihtvead Kaia poolt 8:11. Foto: AFP/Scanpix

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:40 Ühe äralöögi võlub veel võrku tungides välja. Kaial veel üks settpall alles.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kanepi võidab teise seti kuivalt 6:0! Foto: AFP/Scanpix

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:40 Kanepi lööb võrku. Sisetunne ütleb, et see mäng tuleb Kaia koju ära. Zhang on liimist lahti ja kuidagi lukus.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 0:40 Hiinlanna topeltviga. Kanepil kolm settpalli.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 0:30 juba Kanepi Zhangi servil ees.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Mängu on vaatamas ka Eesti joonekohtunik Kairi Karpa, kellele see on kolmas järjestikune French Open tööl olla. Tuli oma vabal tunnil korraks Kaiale kaasa elama.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Zhang vahetab reketit, pallipoiss aitab tal selle kile seest välja tõmmata.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: A:40 Kanepil geimpall.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 5-0 Kanepi lõpetab oma servigeimi ässaga. See sett läheb libedalt. Foto: AFP/Scanpix

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Mulle näib, et Zhang vestleb treeneriga (või vähemalt ühega neist paljudest) päris tihti. Üks oranžis pluusis ja päikeseprillidega mees on talle pidevalt mingeid õpetussõnu jagamas. Tema poole Zhang ka pidevalt vaatab.

Hillar Käsper: Tubli,pisut palsamit Anetti haavale.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 4-0 Geim Kanepile. See on juba soliidne edu. Kolmas sett paistab.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Siit 100 meetri kaugusel asuvale Suzanne-Lengleni väljakule astub Rafael Nadal, kelle tutvustamine diktori poolt siia väga valjusti kostab. Kaia ei lase end sellest segada ja võitleb endale murdepalli välja.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:40 Kanepi pommitab tagajoonelt eeskäe äralöögi. Kaia fännid teevad korralikult häält, Zhangi toetajad magavad.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: A:40 Veel üks geimpall Zhangil.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Zhangi löök võrgus. 40:40 tasa jälle.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: A:40 Zhang tungib võrku ja sunnib Kanepi eksima.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:40 Kanepi päästab selle geimpalli ilusa äralöögiga.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 0:30-st on saanud nüüd 40:30. Zhangi geimpall.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:30 Zhang tungib väljakul ettepoole ja lõpetab punkti äralöögiga.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:30 Kanepi löök maandub võrgus.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 0:30 Kanepi läheb hiinlanna pallingugeimi kahe punktiga juhtima.

Raul Ojassaar: Paarismäng on lõppenud - Kontaveit ja Kasatkina alustasid Mitu ja Putintseva 6:4, 6:1!

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Palju õnne Kontaveidile ja Kasatkinale, kes siit mitte väga kaugel asuval väljakul paarismängu võitsid! 6:4, 6:1.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 3-0 Kolmas geim järjest Kanepile! Pausi ajal osa publikut lahkub, osa tuleb juurde. Joonekohtunikud vahetuvad samuti.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: A:40 Zhangi pall audis, Kanepi geimpall.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Zhangil oli murdepall kasutada, aga lõi siis auti. Zhang sai selle punkti ajal kõvasti joosta ja lõõtsutab hoolega.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kutsume blogi jälgijaid üles ka kommenteerima! "Kirjuta kommentaar" vormi ja "postita" nupu kaudu on seda lihtne ja mugav teha.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:30 Kanepi tugev löök läheb kahjuks pikaks.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kanepi oma servil 30:15 ees.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 2-0 Kanepi murrab Zhangi servi!

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:40 Zhang püsib tagakäe äralöögiga mängus.

Raul Ojassaar: Kontaveit-Kasatkina juhivad teises setis juba 4:1.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:40 Kanepi kaks murdepalli.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kanepi pääses Zhangi servil 0:15 ja 15:30 ette.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 1-0 Kanepi alustab teist setti raske servihoidmisega.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Zhang on jälle võrgu ääres ja näitab pukikohtunikule pallijälge, mis tema arvates sees, aga joonekohtuniku arvates väljas oli. "Kaia, Kaia, Kaia!" egutatakse samal ajal Kanepit. Edu ja geimpall Kanepil.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:40 Kaia sunnib ka Zhangi eksima.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:A Zhang saab endale eeskäe äralöögiga murdevõimaluse.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kanepil oli geimpall kasutada, aga järgmine pallivahetus lõppes löögiga võrku.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:40 Kolmast topeltviga Kanepilt täna.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kanepi ei näi selle seti kaotuse pärast üldse löödud olevat, pea on juba püsti ja uuesti tahtmist täis. Juhib hetkel oma servigeimi 40:30, oli 40:15.

Raul Ojassaar: Paarismängus on teises setis seis 3:1 Kontaveidi-Kasatkina kasuks. Kõik hästi.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Tribüünil minust kaks rida allpool on kuulda soome keelt.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Zhangi esimese servi õnnestumisprotsent oli avasetis 83%, Kanepil 69%. Esimese servi punktid vastavalt 74% ja 63%, teise servi punktid 29% ja 44%. Murded 1:1. Äralöögid 7:16 Kaia kasuks, lihtvigu tegi Kanepi 20, Zhang 12. Mõlemad võitsid järjest kõige rohkem 5 punkti.

Raul Ojassaar: Kontaveit ja Kasatkina juhivad teist setti samal ajal 2:1.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Milline ebaõnn! Zhangi servitõrje läheb võrgulindist õige napilt Kaia väljakupoolele. Kiire lõppmäng Zhangile 7:4. Sett kestis 54 minutit.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 4:6 Veel üks aut. Kaks settpalli Zhangil.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 4:5 Korralik linnade pommitamine käib. Paraku Kaia löök napilt audis.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 4:4 Zhangi tagakäelöök võrgus.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 3:4 Ilus serv Kanepilt!

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 2:4 Kaia võtab järgi. Võrgutrips mängis talle hea löögivõimaluse ette. Kiire lonks vett ja pooltevahetus.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 1:4 Teine pall järjest pikaks. "Tuleb, tuleb, Kaia!" ergutavad eestlased.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 1:3 Kanepi löök audis.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 1:2 Kanepi läks tagakäega ära lööma, aga pall maandus võrgus. Minibreik.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 1:1 Kanepi viigistab ilusa stopplöögiga. Publik lööb valjusti käsi kokku.

Raul Ojassaar: Kontaveit ja Kasatkina alustavad ka teist setti hästi - 1:0.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 6-6 Geim käes ja kiire lõppmäng tuleb!

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:15 Kaial kaks geimpalli, et sett kiiresse lõppmängu viia.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:15 Zhangi äralöök.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:0 Kanepi alustab oma pallingugeimi ilusa serviga ja lööb kohe ka äralöögi.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:0 Teine eeskäe äralöök järjest!

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 5-6 Zhang lõpetab geimi ilusa serviga, Kaialt tõrjeviga.

Raul Ojassaar: Kontaveit ja Kasatkina murravad taas ning võidavad avaseti 6:4!

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:15 Kanepi löök maandub võrgus. Zhang kütab end karjatustega üles.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Zhang läheb oma servigeimi 30:15 juhtima.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kanepi vaatab pikalt ja uurivalt ühte Zhangi joonepealset palli. Kutsub ka pukikohtuniku alla, kes näitab, et ikka sees oli.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 5-5 Zhang lööb võrku ja vaatab abipaluvalt oma saatjaskonna poole. Vahva fännide lahing läks tribüünil lahti. Kõigepealt "Kaia, Kaia!" ja siis veel valjemini mingid hiinakeelsed hüüded Zhangi toetuseks.

Raul Ojassaar: Kontaveit ja Kasatkina jäävad oma servigeimil hätta. 5:4 eduseis, aga murdega nad enam ees ei ole.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:30 Kanepi ilus serv toob talle geimpalli.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 0:30 Kanepi teeb oma teise topeltvea. "Kaia, Kaia, Kaia!" ergutavad kolm Eesti särkides noormeest pukikohtuniku selja taga.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:30 Kanepi võttis järgi. "Tuleb, tuleb!" ja "Kamoon!" kostab Kaia ergutuseks tribüünilt.

Raul Ojassaar: Kontaveit ja Kasatkina samal ajal murravad samuti ning lähevad avasetti 5:3 juhtima.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 4-5 Servimurre kohe tagasi tehtud! Murded 1:1 viigis.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kanepi läheb äralöögiga 15:40 ette. Treener Ivan Bjelica on püsti ja karjub "Go, Kaia!"

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 0:30 Zhang vaidleb kohtunikuga piiripealse palli pärast. Jääb kaotajaks.

Raul Ojassaar: 4:3 on seis ka paarismängus - Kontaveit-Kasatkina juhivad.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 3-5 Zhang paneb äralöögiga oma fännid toolidelt püsti tõusma ja aplodeerima. Mängu esimene servimurre.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:40 Zhangi pall suurelt audis.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:A Kanepi lihtviga kingib Zhangile tema esimese murdepalli.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:40 Kanepi löök maandus napilt audis. Zhang kütab end hiinakeelsete hüüatustega üles.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:30 Vägev pallivahetus! Mõlemad on tugevad lööjad, Zhang lihtsalt eksis esimesena.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:30 Kanepi jääb oma servil taha. Ebamugav võrgutrips, sealt mängu jäänud palli üritas lõigata, aga üle võrgu enam ei ulatunud.

Raul Ojassaar: Kontaveit-Kasatkina murravad aga vastu ning viigistavad taas seisu. 3:3.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kanepi läks oma servil 15:0 ette, aga tegi siis topeltvea. Päeva esimene mõlema mängija peale.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Pausi ajal tuli publikut kõvasti juurde. Aga ikka on veel palju tühje kohti.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 3-4 Kanepi läks eeskäega ära lööma, aga võrk jäi ette.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: A:40 Zhang lööb päeva esimese ässa.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:40 Zhangi eeskäelöök maandub võrgus.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:30 Kanepi lööb tõrjelt auti.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:30 Zhangi eeskäelöök audis. Täiesti võrdne mäng on praegu.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:15 Zhang oma servigeimi juhtimas.

Raul Ojassaar: Kontaveit ja Kasatkina kaotasid samal ajal oma pallingugeimi ning jäid 2:3 taha.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: "Kaia, kamoon!" kostab tribüüni nurgast.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 3-3 Zhang lööb tagakäe auti. Kanepi hoiab oma servi. Murdeid endiselt veel pole.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: A:40 Zhangilt tõrjeviga. Kaia geimpall.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:40 Kanepi löök maandub audis, hiinlannal juba poole geimi pealt rusikas püsti.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:30 Võimas äralöök Kanepilt. Zhang ei hakanud üritamagi seda tagasi ajada.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kanepi läks 30:15 ette, aga Zhang viigistas eeskäe äralöögiga 30:30.

Raul Ojassaar: Kontaveidi paarismängu avasetis on seis 2:2.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:15 Kanepi viigistab oma servigeimi ilusa stopperiga.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Zhangi esimese servi õnnestumine on praegu 83%, Kaial 66%. Lihtvead Kaial 8, Zhangil 5.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 2-3 Geim lõpeb Zhangi äralöögiga. Kahju, murdevõimalus oli. See oli mängu esimene murdepall üldse. Foto: AP/Scanpix

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: A:40 Kanepi saab üsna raskeid palle tagasi aetud, aga viimane maandub ikkagi võrgus.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:40 Murdepall läheb paraku lihtveaga käest.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:40 Kanepi võitleb endale murdepalli välja, Zhang lõi auti.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:30 Kanepi tugev tagakäelöök maandub kahjuks võrgus.

Raul Ojassaar: Kontaveit-Kasatkina kaotasid nüüd paraku oma servigeimi, ent juhivad endiselt 2:1.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:30 Kanepi läheb ilusa stopplöögiga Zhangi pallingugeimi juhtima.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 2-2 Bravo! Osav võrgumäng Kaia poolt. Zhang lootis Kanepi võrku meelitamisega üle mängida, aga näed, tutkit...

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:30 Zhang paneb nüüd omakorda äralöögiga publiku plaksutama.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:15 juba Kanepile.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:15 Kanepilt ilus äralöök, Zhang libistab küll, aga jõuab ainult järgi vaadata, kuidas pall seina ääres maandub.

Raul Ojassaar: Head uudised paarismängust: Kontaveit-Kasatkina murdsid ning läksid avasetti 2:0 juhtima.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 1-2 Zhang hoiab oma servigeimi nulliga. Kuidagi liiga kiiresti läks see.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:0 Zhangi serve-volley tõi talle geimi teise punkti, esimene oli Kanepi lihtviga.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 1-1 Kanepilt ilus serv, Zhangi tõrje kukub kõrge kaarega auti. "Davai, kamoon!" karjub keegi.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:30 Kanepi tugevat eeskäelööki Zhang tagasi ajada ei suutnud, pall võrgus.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:30 Zhang lööb palli pikaks.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:30 Jälle lõigatud eekäelöök võrgus.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:15 Põnev pallivahetus lõpeb Kanepi löögiga võrku. Kaia oli hiinlannat peaaegu üle mängimas.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:0 Kanepi servigeim algab Zhangi lihtveaga.

Raul Ojassaar: Samal ajal on alanud ka Anett Kontaveidi ja Darja Kasatkina paarismäng Andreea Mitu ja Julia Putintseva vastu. Kontaveit-Kasatkina alustasid oma servi hoidmisega ning juhivad 1:0.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 0-1 Zhang hoiab oma servi.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:30 Kanepilt ilus eeskäe äralöök väljaku nurka. Seni on vaid tagajoone lahing olnud.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:15 Zhang eksib esimest korda.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:0 Kanepilt jälle tugev eeskäelöök auti.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:0 Zhang oma servil juhtimas. Päris pikk pallivahetus lõppes Kanepi löögiga auti.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Soojendus sai läbi, Kanepi lõi paar servi veel pärast pukikohtuniku vastavat märguannet. Zhang tõusis esimesena toolilt püsti. Kaia ei jäänud ka pikalt istuma. Mäng algab!

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Servimist alustab hiinlanna.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 3 minutit mängu alguseni. Veel tilgub natuke publikut peale, tribüüni nurgas saavad pallipoisid (ilmselt järgmine vahetus) viimaseid instruktsioone. Meie kõrval istuvad kaks saksa keelt kõnelevat tennisefänni.

Ben: Nojah, Görgesil ei läinud enam vaja :)

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kanepi on samuti kohal. Võtab klapid peast ja jope seljast ning läheb loosimiseks ja soojenduseks. Publikut on üsna hõredalt, aga küllap saabub juurde.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Zhangil on samasugused sinised riided (sama Asicsi disain), mis Görgesil kaks päeva tagasi.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Zhang saabus väljakule. Kanepit veel millegipärast ei paista.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Shangi parim tulemus French Openilt pärineb 2017. aastast, kui ta jõudis siin 3. ringi. Suurel slämmil on ta üksikmängus kõige kaugemale jõudnud 2016. aastal Australian Openil (veerandfinaal). Paarismängus on ta tänavune Australian Openi võitja (koos Samantha Stosuriga).

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kihlveokontorites on Kanepi võidukoefitsent 1.44, Zhang 2.75. Kaia on kerge favoriit, kuigi on edetabelis 38 kohta tagapool.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kanepi soojendus samuti läbi. Mina tulin korraks tagasi pressikeskusesse, et intervjuusoovid sisse anda (suurtel turniiridel tuleb spetsiaalse laua juures oma soovid kirja panna, pärast mängu mängijale niisama läheneda ei või; mängija tuuakse hiljem siia selleks volitatud meediainimese saatel). Kanepi treeningust midagi suurt rääkida pole - keskendus löökidele, ei jooksnud nii palju ringi kui hiinlanna, mõned kiiremad jalgadeharjutused tegi ka ilma reketita. Paistab heas vormis olevat. Zhang oli silmnähtavalt närvilisem ja rahutum. Kanepi oli vana rahu ise.Tribüünile olid mõned eestlased juba kohale tulnud, isegi väike Eesti lipp oli juba väljas. Enne kui Kaia mäng pihta hakkab, saavad nad veel vaadata Roberto Caballes Baena ja David Vega Hernandeze treeningut.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Zhangi treening lõppes. Hiinlanna tundus veidi häiritud olevat, et kaks ajakirjanikku iga tema sammu jälgivad ja kirja panevad. Kaia saabus nüüd ka koos treener Ivan Bjelicaga. Enne eestlanna treeningut käivad väljakumeistrid platsi harjadega üle, et kõik ikka tipp-topp korras oleks.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: https://sport.delfi.ee/news/tennis/maailm/ukraina-tennisist-sai-eluaegse-mangukeelu?id=86359773

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kanepi ja Zhang mängisid muide kunagi koos paarismängu. 2012. aasta French Openi avaringis alistasid nad maailma esipaari Liezel Huber - Lisa Raymond 6:3, 7:5. Zhang oli toona 23-aastane. Nüüd on hiinlanna 30 ja Kaia 33.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Zhang tuli kell 8.55 kuuendale väljakule peale ja hakkas kohe ümber väljaku soojendusjooksu, ristihüppeid jms tegema. Ei mingit ajaraiskamist ja niisama jutustamist. Kohe hakkas ka sparringupartneriga lööma. Naise saatjaskond on neljaliikmeline - kolmel mehel reketid käes, üks naine vaatab niisama pingi taga, käed taskus.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Tere hommikust Pariisist! Ilm veel kõige soojem ei ole, termomeeter näitab 12 kraadi, aga vihmast peaksime täna küll pääsema. Ja kui päike kõrgemale tõuseb, siis pole jakkide ja kampsunitega enam üldse midagi peale hakata. Ilma taha seega midagi ei jää. Eks paistab, kas ja kuidas Kanepi tervis vastu peab. Avaringi võidu järel ütles ta, et mängis valuvabalt, aga võistlusmäng mingit mõju jalgadele kindlasti avaldas. Kas ta sellest ka piisavalt ära taastus... Loodame! Kui taastus, siis hiinlanna vaadaku, et üldse mängus püsib!

