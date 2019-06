BLOGI JA FOTOD PARIISIST | Kahju! Kanepi andis võimsa lahingu, kuid pidi French Openi kaheksandikfinaalis vastu võtma kaotuse

Kaia Kanepi - Petra Martic

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: "Merci, Paris!" ütles Martic veel publikule. Enne seda rääkis, et oli tõusude ja mõõnadega mäng ja mõlemad tahtsid seda võitu väga.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Petra Martic väljakuintervjuus Marion Bartolile: "Mul pole sõnu kirjeldamaks, kui õnnelik ma praegu olen. Olen seda oodanud nii-nii kaua!"

qwerty: Kanepi endiselt mängib väga ühekülgselt, aga eks selles vanuses juba hilja enam uusi trikke õppima hakata. Matric on selgelt mitmekülgsem ja on tegelikult olnud parem kahest.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Nüüd on läbi! Kanepi viimane pall maandub võrgus. Martic on elus esimest korda pääsenud suure slämmi turniiri veerandfinaali. Võidunumbrid 5:7, 6:2, 6:4.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:15 Matšpall.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kanepi tõrje audis. 30:15 Petral veel kahte punkti vaja.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kanepi viigistab äralöögiga 15:15.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:0 Martic alustab hea serviga, Kaia tõrjub auti.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 4-5 Seti lõpus näeme kummalisi, aga samas imelisi pallivahetusi! Kahjuks teeb Martic siin servimurde ja hakkab nüüd ise matšivõidu nimel servima.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 0:40 Kolm murdepalli Marticil. Publik on nüüd juba väga joviaalses meeleolus ja pukikohtunik peab inimesi korrale kutsuma.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 0:15 Kanepi alustab oma servigeimi topeltveaga.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: https://twitter.com/Lore15655930/status/1135141994701959168

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 4-4 Kahju! Kanepil oli murdevõimalusi, ta selgelt ei tahtnud seda geimi vastasele anda, aga lõpuks siiski läks. Marticil serv hoitud.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kanepil oli veel üks murdepall, aga Martic päästis selle agressiivse võrgumänguga.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:40 Kanepi lööb tõrjelt auti. Veel ei tule.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:A Topeltviga siia otsa. "Nüüd tuleb, Kaia!" ergutatakse.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Mis see nüüd oli!? Martic lööb servi üle väljaku otse pallipoistele! Publik on hämmingus. Kergelt isegi itsitatakse.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: A:40 Geimpall Marticil.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:40 Martic päästab ka teise murdepalli ja teenib publiku palava aplausi.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:40 Üks murdepall veel alles.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:40 Kanepil kaks murdepalli. Martici lendpall läks just publiku valju ohke saatel auti.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 0:15 Martic ei saa võrgust rasket palli kätte. Kanepi läheb vastase pallingut juhtima.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kohtunik ei anna armu ja kuulutab pausi juba lõppenuks. Mis Kaia esimesse hoiatusse puutub, siis seal oli natuke ka publiku süüd, kes oma plaksutamisega pikale läks. Kohtunik võiks nendel hetkedel natuke mõistvam olla.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 4-3 Lõpuks lõikab ka Martic tilkpalliga näppu! Kanepi nägi seda juba tagajoonelt jooksu alustades ja kasutas enda kasuks ära. Servigeim hoitud.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: A:40 Edu ja geimpall Kanepile.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:40 Murdepall jälle päästetud. See tagakäsi läks äralöögiks.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:A Kanepi tagakäelöök võrgus. Väsimust on näha.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:40 Põnev pallivahetus. Lõpuks Martic lõikas lööki, Kanepi proovis sama, aga pall lendas pikalt risti üle väljaku auti.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: A:40 Kanepilt hea serv, Martic tõrjus võrku.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:40 Päästab ka teise murdepalli!

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kanepi sai servikella täis tiksumise eest hoiatuse.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:40 Esimese murdepalli Kanepi päästab.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:40 Marticil kaks murdepalli.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: https://twitter.com/TennisOnBrain/status/1135138179437268992

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 3-3 Kanepi murrab tagasi! Võimas tagakäelöök. Kütab ka ise ennast käima. "Tuleb, tuleb, Kaia!" hõigatakse rahva seast.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:40 Martic päästab esimese murdepalli. Nüüd on juba üha rohkem ka horvaatlanna toetajaid kuulda.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:40 Kanepi võitleb endale kaks murdepalli. Pani Martici tugevate löökidega eksima.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: https://twitter.com/rexon3/status/1135136388020654080

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:30 Martic lööb auti ja Kanepi läheb tõrjegeimis juhtima.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:15 Ilus punkt vahelduseks ka Kaialt! Mängis vastase võrgus üle.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 2-3 Martic murrab kolmandas setis juba teist korda.

Hillar: No mitte ei saa aru kuidas meie neiud ei suuda peale vastase servi murret oma servigeimi hoida.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kanepi servigeimis Marticil 40:A seisul teine murdevõimalus.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Delfi TV kommentaator Michel Lehtmets Tallinnast: "Praegu tundub, et Martic loodab lihtsalt Kaia lihtvigade peale ja sellele, et Kaia on väsinum. Mängu kvaliteet on väga madal, aga see on ka mõistetav (tuul, palavus, peaväljak ja neljas ring). Teises setis oli momentumiks kolmas geim, kus Kaia mängis pisult lohakalt. Mine tea, mis saanuks 3:0 eduseisult. Seti edasine käik oli Kanepi suur kannatamine. Tundub, et on väga väsinud. Esimeses setis logises Martici mäng igast otsast. Selgelt oli liiga suure surve all. Nagu Kaia murdega maha jäi, hakkas ta selgelt agressiivsemalt mängima ja Martici mäng jäi liialt lühikeseks. Üllatav, et Martic ei üritanud seal kordagi teise servi initsiatiivi haarata."

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 2-2 Martic hoiab oma servi nulliga ja on mängus tagasi.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 2-1 Kanepi lööb auti ja Martic teeb kolmandas setis servimurde tagasi. Foto: Imago Sport/Scanpix

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:A Kanepi lööb auti, Marticil veel üks murdepall.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:40 Martic tõrjub servi raamiga auti ja on enda peale väga pahane.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:A Kanepi pommitab auti. Martic võitles endale 40:0 seisust murdepalli välja.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:40 Martic viigistab eeskäe äralöögiga, Kanepi liikus teisele poole.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:30 Martic paneb Kanepi surve alla ja Kaia lööbki viimase palli raami kõlksatusega auti.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:15 Serv oli hea, aga teise palli lõi tagakäelt võrku.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:0 Äss ka veel!

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:0 Martic lööb auti, Kanepi servib hästi.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: "Kamoon!" Kanepil on ka endal rusikas püsti, kui oma pallingul 15:0 juhtima läheb.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 2-0 Kanepi murrab! "Hästi, Kaia! Tuleb-tuleb, Kaia!" hüütakse ülemiselt tribüünilt.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:40 Kanepil oli kolm murdepalli, kaks neist alles.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 1-0 Hea algus otsustavale setile. Oma serv nulliga hoitud!

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:15 Kanepi ajab küll ühe hea palli osavalt tagakäega tagasi, aga lõpetab siis justkui mängimise... Äralöögile järgi muidugi enam ei jõudnud. Väga kummaline!

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 2-6 Teine sett on samuti juba ajalugu. Statistika:

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:15 Kanepi tõrjub auti. Taas kindel serv.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Martic alustas oma servigeimi topeltveaga, aga tegi kiire vigade paranduse. Kanepi lõi eeskäe võrku. 15:15.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 2-5 Viies geim järjest Marticile. Lõpetas jälle tilkpalliga. No küll on osav! Puhkepaus. Loodetavasti pärast seda näeme tõusu! Foto: EPA/Scanpix

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:40 Kanepi lööb võrku ja kingib Marticile murdepalli.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: https://twitter.com/_acechard/status/1135129346690158592

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Pilt avasetist, mil Martic reketit loopis. Foto: AP/Scanpix

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 2-4 Martic hoiab oma servi üsna kindlalt. https://twitter.com/carole_bouchard/status/1135129240402350081

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:15 Martici ootamatud tilkpallid on valusad, oi kui valusad! Kanepi pole neist vist ühtegi kätte saanud.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Vahepeal on selgunud ka selle paari võitja järgmine vastane, kelleks on 19-aastane Marketa Vondrousova (WTA 38.). Sevastova kaotas talle 2:6, 0:6.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 2-3 Kanepi kaotabki oma servigeimi. Kahju!

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:40 Martici eeskäelöök kõrge kaarega auti, üks murdepall veel järel.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:40 Kaia topeltviga kingib Marticile kaks murdepalli.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kanepi jääb oma servil 15:30 taha.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Saksa Eurospordi kommentaator, kes juba kvalifikatsioonturniiri ajal Delfiga ühendust võttis ja Jürgen Zopi kohta päris, võttis meie kõrval just istet ja vangutas tunnustavalt pead: "Ikka veel turniiril sees!"

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 2-2 Kanepi tagakäelöök lendab auti, Martic hoiab servi.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:30 Marticilt võimas serv, Kanepi tõrje maandub võrgus.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:30 Martici topeltviga.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:15 Teine ilus rünnak Marticilt järjest.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:15 Martic tungib väljakul ettepoole ja lõpetab punkti eeskäe äralöögiga.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 0:15 Kanepi läheb vastase pallingul juhtima.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: "Kamoon, Kaia!", "Go, Kaia!" on nüüd juba üsna tavapärane ja seda on kuulda iga väiksemagi pausi ajal. Petra fännid on selgelt vähemuses.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 2-1 Martic murrab servi kaunite löökidega, midagi pole öelda... Kanepi pani võrgu taha tilkpalli, aga Martic lõikas isegi seda ja pall enam nii kõrgele ei tõusnud, et Kaia sellega midagi peale oleks saanud hakata.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:40 Marticil kaks murdepalli.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:30 Kanepi võtab hea serviga järgi, Martici tõrje ei ulatunud võrgunigi.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Martic läheb nüüd omakorda Kanepi servil 0:30 ette.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 2-0 Kanepi murrab Martici servi nulliga. Horvaatlanna lõpetas selle topeltveaga.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 0:40 Kolm murdepalli teise seti alustuseks. Pole üldse paha!

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kanepi läheb ka Martici servigeimi 0:30 juhtima.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 1-0 Teise seti esimest pallingugeimi hoiab Kanepi nulliga!

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kanepi võidab avaseti 7:5! Ilus töö! Statistikas Kanepi numbrid vasakul pool.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:40 Martic lööb auti ja loobib reketit. Kanepil murde- ja settpall! Rahvas plaksutab rütmiliselt.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:30 Marticilt ilus stopplöök, Kanepi jättis spurdi pooleli, kui enam variantigi ei näinud.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:30 Bravo! Ilus pikk pallivahetus lõpeb Kanepi eeskäe äralöögiga. Publik plaksutab tunnustavalt ja kõvasti.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:15 Martic lööb väljaku keskelt lendpalli võrku ja pahandab endaga valjusti.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: "Nüüd tuleb, Kaia!" hüütakse tribüünilt. Martic läheb oma pallingul 15:0 ette. Kanepi tagakäelöök oli õige napilt audis.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Rahvast voorib tribüünile juurde. Joonekohtunikud vahetavad. Samal ajal on Sevastova Suzanne Lengleni väljakul 19-aastase tšehhitari vastu 2:6, 0:3 taga.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 6-5 Geim äralöögiga käes! Väike puhkus ja siis oleks vaja murda!

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:30 Martic tõrjub auti, Kanepilt hea teine serv.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:30 Kanepi paneb nüüd omakorda Martici võrgust surve alla ja Petra lööbki auti.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:30 Jälle valus tilkpall Marticilt, Kaia sai selle küll kätte, aga järgmine löök oli kindlalt Martici oma. "Let's go, Kanepi!" karjub üks naine ülemiselt tribüünilt. Fänne jagub.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:15 Kui rabakuga ei saa, siis eeskäe äralöök teeb ikka töö ära. Lendas nagu kuul reketi pealt Martici väljakule vasakusse nurka.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 0:15 Kanepil näis punkt käes olevat, aga rabak kukkus auti.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 5-5 Martic hoiab servi. Geimi lõpetuseks ilus tilkpall, mida Kaia üritas veel päästa, aga pall tegi enne reketiga kohtumist kaks põrget ära.

Fän: Kus on suur kõhukas prantslasest fän?

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Martic läheb oma servigeimi kindlalt 30:0 juhtima.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Ju ei saanud tänaseks peaväljaku piletit. Ta oli siiski rohkem prantsuse fänn, kes lihtsalt jäi juhuslikult eelmises ringis Kanepi mängule.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 5-4 Kaial serv hoitud! "Hästi, Kaia!" karjub keegi. Silmaga nii kaugelt kinni ei püüa, kust need hüüded tulevad, aga tunda on, et eestlastest siin peaväljakul täna puudust ei ole.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:30 Kanepi täpne löök nurka, Martic väljakult välja, horvaatlanna pall võrgus. Nii jätkata!

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:30 Martic võlub jälle super äralöögi välja. Kanepile vastu liikumist. Ei olnud variantigi järgi jõuda.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:15 Kaia sunnib taas hea serviga Martici eksima.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:15 Kanepi vastab aga hea serviga ja Martic tõrjub võrku.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 0:15 Martic alustab Kanepi servigeimi äralöögiga.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 4-4 Martic hoiab oma servi. Kanepi sai vaid ühe punkti kätte, viimane pall maandus audis.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kanepi kutsub nüüd omakorda kohtuniku jälge kontrollima, joonekohtunik hüüdis auti, aga pukikohtunik väidab, et sees. Kaia jääb eriarvamusele. 40:15 Marticile.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Martic alustas enda pallingugeimi hea serviga, kuid tegi siis topeltvea. 15:15.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Läti tennisist Sevastova (meie võimalik veerandfinaalivastane) on samal ajal suuruselt teisel väljakul Vondousova vastu 2:5 taga. Tšehhitar võttis vahepeal meditsiinilise pausi.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 4-3 Martic lööb eeskäelt auti ja geim Kanepile! Väike karjatus pääses Kaia huulilt valla.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:30 Kanepi topeltviga. Kolmas juba täna.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:15 Martici äralöök. Siit tundus selgelt väljas olevat ja Kaia põrnitses ka jälge, aga kohtunikuga vaidlema ei hakanud.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:0 Martic kutsub pukikohtuniku jälge vaatama ja see kinnitab, et Kanepi lõi just ülivinge tagakäe äralöögi!

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:0 Lühike pallivahetus lõpeb Martici eeskäelöögiga võrku.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:0 Ja enda servigeimi alustab ässaga! Mõlemad on ühe ässa löönud.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 3-3 Kanepi murrab kohe Martici servi tagasi! Hea töö!

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:40 Kanepil kaks murdepalli. Foto: Reuters/Scanpix

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 0:30 Martic läks võrgust ära lööma, aga napilt auti.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Martici servigeimi alustab Kanepi ilusa äralöögiga. Tribüünilt kostab vali mehehääl: "Läheb, Kaia!"

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: https://twitter.com/rolandgarros/status/1135115178683633664

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 2-3 Kanepi loovutab oma servigeimi. Kahju! Kaia kutsus tilkpalliga Martici võrku, aga sai siis selja taha kindla äralöögi.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:A Martic tungib võrku ja lendpalli lööb Kaiale nii tugevasti ette, et Kanepi lööb sealt auti. Teine murdepall.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:40 Ilusa serviga murdepall päästetud, Martici tõrje audis.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:A Kanepi võrgus maandunud eeskäelöök kingib Marticile murdevõimaluse.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:40 Kanepi tungib võrgu poole, aga paraku eeskäelöök samuti võrgus.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:30 Martic lööb võrku. Kanepi lisab oma löökidele järjest rohkem jõudu.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:30 Kanepi tagakäe äralöök, Martic tikkus liiga vara võrku, Kaia nägi selle läbi.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kanepilt jälle väga korralik teine serv, aga Martic jooksutas ta üle. Äralöök viis horvaatlanna 15:30 juhtima.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:15 Esimene serv ei õnnestunud, teise servi tõrjelt lõi Martic auti.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 0:15 Kanepi alustab paraku topeltveaga.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 2-2 Martic hoiab oma servi. Naised pühivad rätikuga näod ära ja läheb kohe Kaia servigeimiga edasi!

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:15 Kanepi pall taas audis. Marticil kaks geimpalli.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:15 Marticile. Vapustav pallivahetus! Kahjuks lõppes see Kaia löögiga auti. Palju piiripealseid palle, mis publiku ahhetama panid. Aplaus on muidugi kõva.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kanepi läks Martici pallingul 0:15 ette, horvaatlanna viigistas hea serviga, mille Kaia auti tõrjus.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Algus on küll paljulubav. Kaia on senises kolmes geimis väga kindel olnud, Martici esimene servigeim oli lihtsalt närviline.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 2-1 Kanepi hoiab oma servi nulliga! Martic üritas geimi lõpuks stopplöögiga Kaiat üllatada, aga pall kukkus võrku.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:0 Martici lõigatud tagakäelöök lendab auti.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:0 Martic lööb võrku ning ohkab valjult ja pettunult.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:0 Nauditav pallivahetus. Martic ajas küll paar rasket palli tagasi, aga Kanepi lõpetas punkti siiski äralöögiga.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 1-1 Martic lõpetab servigeimi võimsa äralöögiga nurka. Palling hoitud, aga raskelt.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: A:40 Pikk pallivahetus. Kanepi lööb tagakäelt võrku. Edu Marticile.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:40 Kanepi läks horvaatlanna teist servi agressiivselt tõrjuma, aga pall lendas võrku.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:40 Martic lööb imeliku kaarega palli eeskält auti ja kingib Kanepile juba esimeses servigeimis murdevõimaluse.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:30 Martic lööb serviässa.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:30 Martici eeskäelöök selgelt audis.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Martic sai alles neljanda servi väljaku peale, aga Kanepi lõi pallivahetusel eeskäelöögi võrku. 15:15.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Martic alustab oma servigeimi topeltveaga. 0:15. Närvis?

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 1-0 Kaial geim siiski käes, Martici viimane löök tagajoonelt lendas auti.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:30 Martic kutsub Kanepi tilkpalliga võrku ja Kanepi jääb hätta.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:15 Kanepi teeb topeltvea. Paar inimest pidasid vajalikuks isegi plaksutada...

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 40:0 Kolmas punkt ilusa eeskäe äralöögiga nurka! Martic oli võimetu.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 30:0 Martic lööb auti.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 15:0 Esimese punkti saab Kaia kätte tänu Martici lihtveale (tagakäsi võrku)

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kanepi alustab täna servimist. Soojendus on läbi. Lonks vett ja läheb lahti!

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Staadioni kommentaator loeb ette mõlema naise saavutused, Kaia kuus veerandfinaalikohta suurtel slämmidel jms. Publikut on küll veel hõredalt, aga nii suure areeni kohta (üle 15 000 istekoha) siiski korralikult. Mida mäng edasi, seda rohkem nähtavasti tuleb. Eesti fänne silm hetkel kinni ei püüa, aga küllap mõni ikka on.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Soojendus käib. Mõlemad naised on mustas vormis. Martici riidesponsor on Lotto, reketisponsor Wilson. Kanepil on ka Wilsoni reket, riidefirma teadmata.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kanepi nimi hõigati just kõlaritest maha ja Kaia tuleb pisikese poisi saatel pingile. Kõikidel peaväljakutel tulevad mängijad laste kõrval areenile.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kutsume lugejaid üles ka mängu ajal blogisse sõna sekka ütlema! Kasutage selleks "kirjuta kommentaar" vormi ja nuppu "postita". Kommentaarid vaadatakse toimetaja poolt läbi ja kui postitus vähegi asjast räägib, läheb ka kohe eetrisse.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Tribüünid on juba publikule avatud. Suurel ekraanil kuvatakse kuumalaine hoiatus. Juba varjus on üsna lämbe, ei taha mõeldagi, mida mängijad all staadionikatlas tunnevad. Hetkel on Google'i järgi 27 kraadi, lubab 31. Tunnetatav temperatuur tuleb kindlasti kõvasti kõrgem. Jääkott ja märg rätik peab pauside ajal kogu aeg käeulatuses olema. Eesti ajakirjanikest on pressitribüüni viimasel korrusel koha sisse võtnud lisaks minule Maarja Värv ERR-ist ja eile Pariisi saabunud Maxim Tuul Tallinna TV-st.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kanepi trenn on läbi. Roger Federer tuleb peale. Eesti ja Šveitsi tennisetähed on praegu väljakut jagamas.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kanepi trenniga samal ajal teevad valju rivilaulu saatel hommikust sörkjooksu pallilapsed. See on iga päev täpselt ajastatud sellisele kellaajale, et ka 9.30 väravast sisse lastud publik seda oma silmaga näeks. Teinekord, räägitakse, on ka mõni staarmängija selle jooksuga (trassiks Roland Garrosi peaallee, start 1. väljaku juurest, finiš 5. ja 7. väljaku taga) ühinenud. https://twitter.com/rolandgarros/status/1002502242124140544

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kanepi ja Bjelica on igal soojendusel teinud ühe põneva harjutuse, mida teiste puhul märganud. Reketid pannakse käest ja Bjelica viskab kahe käega justkui žonglöörides talle palle ette (lähedalt) ja Kaia peab neid püüdma, samal ajal jalgadega tippides. Täna tehti seda veidike teistmoodi - Kanepi jättis reketi vasakusse kätte ja püüdis palle ainult ühe käega. Seda ei tehta üldse pikalt, kõige rohkem 30 sekundit, ja siis jätkatakse pallide löömist. Ilmselt hea tähelepanuharjutus ja väike turgutav vaheldus.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kihlveokontorid (konkreetselt näiteks Betclic, mida pakub Flashscore.com) Kanepi võitu ei usu: Martici võidukoefitsient on praegu 1.35 ja aina langeb, Kanepil 3.40.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kanepi on seni ainult tagajoonelt pommitamist harjutanud. Talle palle ette lööv Bjelica hõikab pidevalt "Great" ja "It's good!", "Lööme nüüd eeskäelt!".

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kanepi ja treener Bjelica on ka kohal ja alustavad soojendusega. Martic pühib veel alles pingil rätikuga nägu. "Head mängu!" siin vist üksteisele ei soovita veel.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Martic oli juba enne oma ametliku trenni algust peaväljakul kohal. Hetkel harjutab oma treeneri Sandra Zaniewskaga volley'sid. Ees- ja tagakätt harjutas kõva häälitsemise saatel. Näeb hirmuäratavalt heas vormis välja. Kindlasti väga visa pallide tagasiajaja. Seda on ka statistikast näha. Näiteks Pliškova tegi ta vastu 28 lihtviga ja lõi 23 äralööki, samas ise kogunes tal lihtvigu kahe seti peale 14 ja äralööke ka 14. Mladenovici vastu ring varem lõi Martic 22 äralööki ja tegi vaid 9 lihtviga. Kolme mängu peale on tal kirjas 46 äralööki ja 31 lihtviga. Kanepi lajatas ainuüksi 2. ringis Zhangi vastu 47 winners'it. Kudermetova sai Kanepilt 29 äralööki, Görges 22.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: VEEL HUVITAVAID FAKTE: * Võit Görgese üle tähistas Kanepil suurtel slämmidel 16. võitu suurel slämmil asetatud mängija üle ja seitsmendat korda, kui ta on paigutusega mängija auti lükanud avaringis. * Teise ringi mängus Shuai Zhangi vastu lõi Kanepi 47 äralööki. * Viimane horvaatlanna, kellega Kanepi kohtus, oli 2010 Wimbledoni kvalifikatsioonis Tomljanovic, kes 2014. aastal hakkas mängima Austraalia lipu all. * Kanepi saldo suurte slämmide kaheksandikfinaalides: 6-1, ainus kaotus pärineb 2014 US Openilt (allajäämine Serena Williamsile). * Martici tõrjepunktid avaringis Jabeuri vastu - 66%, murdis tuneeslanna servi kuuel korral. * Võit Pliškova (WTA 2.) üle oli Marticile TOP10 mängija üle alles karjääri neljas. * Martic on sel aastal väljaspool TOP50 mängijatele kaotanud vaid kahes mängus - Aucklandis Sofia Keninile (tol päeval WTA 52.) ja Indian Wellsis Magda Linette'ile (WTA 92.).* Martici karjääri suure slämmi neljanda ringi mängude saldo: 0-4 (kaks kaotust Pariisis 2012 ja 2017), üks Wimbledonis 2017 ja üks Austraalias 2018).

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Marketa Vondrousova (19), Iga Swiatek (18) ja Amanda Anisimova (17) on ainsad teismelised, kes 16 parema sekka alles jäänud. Viimati nähti sellist noorte pidu Roland Garrosi kaheksandikfinaalis 2008. aastal: Azarenka (18), Kvitova (18), A. Radwanska (19), Suarez Navarro (19). 2009. aasta US Openi 16 seas tegid ilma Oudin (17), Kvitova (19), Wickmayer (19) ja Wozniacki (19).

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Martici nimi on uhkelt esikohal 2019. aasta saviliivaväljakute võitude edetabelis: 1. Martic 142. Bertens 133. Konta 134. Sakkari 135. Vondrousova 12

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: AJALOOTUND. Philippe Chatrier oli Prantsuse tennisemängija (2.02.1926-22.06.2000), kes peale mängijakarjääri hakkas ajakirjanikuks ja spordiametnikuks. Prantsuse tenniseliidu president 1973-1993, rahvusvahelise tenniseliidu president 1977-1991. Peaväljak nimetati tema järgi 2001. aastal. Saavutused suurtel slämmidel pole midagi imepärast: French Open 2. ring, Wimbledon 3. ring, US Open 1. ring. Pärast eelmise aasta French Openit võeti suur osa peaväljakust kopaga maha ja ehitati ümber. Ehitustööd peaksid lõpule jõudma alles järgmisel aastal. Seal all oli ka varem pressikeskus, mis hetkel on ajutiselt FFT tennisemuuseumi rajatud. Ja järgmiseks aastaks peaks ka teisaldatav katus valmis saama.https://www.youtube.com/watch?v=4p4WnJFAc8Y

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kuulasin just The Tennis Podcasti, kus tänasest peaväljaku ajakavast rääkides avaldati arvamust, et Kanepi - Martici mäng ei peaks siin olema. Eks igaühel ole oma arvamus, aga meie arust on igati super, et see siin toimub. Pelgalt juba sellepärast, et paremat pressitribüünil üheltki teiselt väljakult ei leia. Pealegi on see ainus pressitribüün, mis keset päeva päikese eest varju jääb (väga oluline nüanss arvuti tervise seisukohast!). Kanepil on üldse õnnestunud rahvusvahelise meedia pilgu alt eemale hoida. Peale 18. asetusega Julia Görgese alistamist pole tema vastased olnud just maailma nimed (Shuai Zhang, Veronika Kudermetova). Küll aga võib arvata, et alates sellest mängust (kui see peaks õnnestuma) on ka tema hoobilt suurema tähelepanu all. Petra Martic on meedia silmis üsna populaarne, sest tema intervjuud on lõbusad ja vabad, tema tagasitulek seljavigastusest pakub siin-seal kõneainet ja sisetunne ütleb, et paljud tenniseajakirjanikud hoiavad talle siin pöialt. Aga ta ei ole veel kohtunud Kanepiga... Allpool peaväljaku ajakava: https://twitter.com/ProTennista/status/1134864602343333888

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Tere hommikust kõigile! Delfi ja Eesti Päevaleht on juba Roland Garrosi väljakutel, täpsemalt inimtühjas pressikeskuses, sest ükski teine hull peale Eesti lehemehe nii vara end staadionile kohale ei vea. Õige pea aga on peaväljakul algamas Petra Martici hommikune trenn (8.45-9.15), millele järgneb Kaia Kanepi trenn (9.15-9.45) ja Roger Federeri harjutuskord Leonardo Mayeriga (10.15-10.45). Publik lastakse tõenäoliselt tribüünile juba pooleldi Federeri soojenduse ajal.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Anett Kontaveit ja Darja Kasatkina peavad paarismängu kolmanda ringi hiinlannade Duan/Zhengi vastu 1. väljaku neljanda kohtumisena. Sellel väljakul on pühapäeval ainult paarismängud.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Koefitsendid hetkel sellised: Martic kerge favoriit. Arusaadavatel põhjustel: 1) Asub juba edetabelis kõrgemal, 2) Alistas kolmandas ringis maailma teise reketi. https://twitter.com/NCTennisBets/status/1134932306400030720

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kui palju tänavused kaheksandikfinalistid varem veerandfinaali on jõudnud? https://twitter.com/TheTennisTalker/status/1134916265729019904

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 16 paremat naist vanuse järjekorras. Kanepi kõige kogenum. https://twitter.com/brytennis/status/1134899220580851712