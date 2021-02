BLOGI JA FOTOD | Naomi Osaka võitis karjääri neljanda suure slämmi tiitli

Australian Openi naiste finaal

2,13 miljonit USA dollarit sai võitja, 1,16 miljonit teise koha omanik.

Vaataja: Palju finaalis see aasta raha jagati?

Mängu statistika:

"Ma ütlesin pärast US Openi poolfinaali, et sinuga saab veel probleeme oleme, ja nii oligi," ütles oma võidukõnes Naomi Osaka. "Su ema on kindlasti su üle uhke, samuti ka kõik su pereliikmed ja sõbrad. Me mängime veel kindlasti tulevikus palju. Tänud minu tiimile, kes on nagu minu perekond, see karikas kuulub teile. Tänud ka teile, fännid, et tulite. See energia tähendab mulle tõesti palju. Aitäh, et meid avatud südamel ja avasüli vastu võtsite!"

Jennifer Brady lõpukõnes: "Palju õnne Naomile järjekordse slämmitiitli puhul! Noored tüdrukud kodudes vaatavad, mida ta teeb. Tema tiim on samuti midagi erilist teinud, Naomit iga päev paremaks vormides. Tänud ka minu tiimile - aitäh kõige eest, mis te minu heaks teinud olete ja paneme edasi! Tänud ka turniiri direktorile Craig Tiley'le, kes minu jaoks karantiini ajal palju ära tegi. Ma tean, et ema praegu vaatab ja ilmselt nutab teleri ees. Oli eriline mängida siin fännide ees oma esimest slämmifinaali. Täna ei olnud minu päev, loodetavasti tuleb neid hetki veel!"

Siin on nimekiri tennisistidest, kes veel mängivad ja kellel samuti on neli või rohkem slämmitiitleid. https://twitter.com/BenRothenberg/status/1363067664512483330

Osaka tõuseb maailma edetabelis teisele kohale, mööda Simona Halepist, esireketiks jääb veel austraallanna Ashleigh Barty. https://twitter.com/AustralianOpen/status/1363068029370851329

40:0 Osaka, Brady lõi tõrje auti.

Läbi! Bradylt veel üks tõrjeviga ja Osaka on neljakordne suure slämmi tiitlivõitja! https://twitter.com/AustralianOpen/status/1363067033181585409

30:0 Osakale.

3-5 Brady hoiab oma pallingut, aga Osaka läheb turniirivõidule servima.

40:40 Osaka lööb tõrje otse punktiks.

40:30 Bradyl geimpall. Osaka sai raske servi kätte, aga ameeriklanna lajatas seejärel tagakäe äralöögi.

30:30 Tagakäe lihtviga Bradylt, läks väga tugevalt lööma.

30:15 Brady läheb ette.

Brady servigeimis seis 15:15.

2-5 Osaka hoiab siiski oma servi ja on nüüd turniirivõidust ühe geimi kaugusel.

30:15 Põnev 16-löögiline punkt lõpeb Osaka löögiga võrgulindist auti.

30:0 Kaks väga võimsat servi Osakalt, esimene neist oli päeva kiireim 190 km/h.

2-4 Võimsalt servinud Brady hoidis oma pallingugeimi nulliga.

1-4 Brady saab servimurde kätte, aga ühte oleks veel vaja, et selles setis ellu jääda.

40:AD Murdepall number kaks selles geimis tuleb Bradyle Osaka eeskäe vea pealt.

40:40 Osaka saab murdepalli päästetud. Brady tagakäe lõige kerib külje pealt välja.

40:AD Üks raamiga tabatud löök jääb napilt väljakusse ja peagi võidab Brady endale ka murdepalli.

40:40 Bradyl pole enam midagi kaotada ja tema mäng on ka paremaks läinud, aga kahjuks ilmselt liiga hilja.

0-4 Ja tuleb veel üks murre! Kuues geimivõit järjest Osakale.

15:40 Osakal on Brady servil kaks murdepalli.

0-3 Väga vajalikul hetkel serviässasid lajatav Osaka saab oma servi hoitud. Neljas slämmivõit tuleb talle aina lähemale.

0-2 Brady sai oma servil nüüd vaid ühe punkti, Osaka jätkab teist setti servimurdega.

0-1 Teise seti esimene geim kulges 30:30-ni, mis järel Osaka oma teed läks.

4-6 Osaka murrab ameeriklanna pallingu ja võidab esimese seti. Brady tungis murdepallil võrku, aga sinna maandus ka tema eeskäelöök. Tegelikult oli avasett väikestes asjades kinni.

4-5 Osaka samuti oma servi rohkem loovutanud ei ole. Ühe murdepalli Brady jälle sai, aga see sai päästetud. Geimid on mõnusalt tasavägised ja punktid põnevad/vaatemängulised.

4-4 Väga raske, aga vajalik servi hoidmine Brady'lt. Osakal oli murdepall, misjärel nähti veel kolm korda tasamängu.

3-4 Osaka võidab pärast 30:30 viigiseisu oma servigeimi. Mängu algusest on kulunud 24 minutit.

3-3 Servimurdest enesekindlust juurde saanud Brady võidab oma servigeimi nulliga!

2-3 Servimurre kohe tagasi tehtud! Osaka jäi oma servil 15:30 taha ning tasasamängu nähti ka. Jaapanlanna tegi siis topeltvea ja kinkis Bradyle murdepalli, mille ameeriklanna vägevate tagajoonelöökidega ka ära vormisas. Osaka viimane löök maandus võrgus.

0:40 Osakal on Brady servil mängu esimesed murdepallid.

1-3 Brady lõpetab oma servigeimi topeltveaga. Osakal esimene servimurre tehtud.

Austraalia hümn oli ka väga ilus hetk. https://twitter.com/AustralianOpen/status/1363049136304451585

Sellist kontserti näidati televaatajatele ja kohapealsele publikule enne matši: https://twitter.com/AustralianOpen/status/1363048667079344130

1-2 Osaka kingib Bradyle oma servil vaid ühe punkti. Järjekordne kindel pallingu hoidmine jaapanlannalt.

1-1 Brady läks oma pallingut 40:40 juhtima, aga Osaka võitis järgmised kolm punkti. Kaua pusiti veel ka geimi lõpuga. Väga raskelt saab serv ameeriklannal siiski hoitud.

0-1 Osaka võitis oma servigeimi nulliga. Üks äss ka juba nähtud.

Ei ole see Nadali elu ka kerge.. https://twitter.com/Eurosport_UK/status/1361427816219373573

Mäng algas Osaka serviga.

Viimati oldi vastamisi alles sügisel US Openi poolfinaalis, kui Osaka võitis 7:6 (1), 3:6, 6:3.

Kohustuslik pildistamine ja loos tehtud. Neli minutit soojendust ja siis hakkab pihta!

Mängijad saabuvad areenile. https://twitter.com/AustralianOpen/status/1363048600704540673

Mängijad teevad alles koridorides sooja. https://twitter.com/AustralianOpen/status/1363041790169935872