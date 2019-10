Austrias triumfeerinud 15-aastane ameeriklanna tegi tennise ajalugu

Gauff (WTA 110.) triumfeeris Austrias Linzis toimunud WTA turniiril, kus alistas finaalis lätlanna Jelena Ostapenko (WTA 72.) 6:3, 1:6, 6:2.

Kusjuures Gauffil oli algselt raskusi üldse põhiturniirile pääsemisega, kui ta kaotas kvalifikatsioonivoorus sakslannale Tamara Korpatschile (WTA 130.). Õnneliku kaotajana pääses USA tenniselootus siiski põhitabelisse.

Senine rekord kuulus tšehhitarile Nicole Vaidišovale, kes oli 2004. aastal Taškenti WTA turniiri võites samuti 15-aastane.

"See on olnud suurepärane nädal," rääkis Gauff BBC vahendusel. "Loodan siia tulevikus tagasi tulla. See hetk jääb mulle kindlasti elu lõpuni meelde."

Gauffi jaoks on tegu läbimurdeaastaga. Gauff tegi omale nime tänavusel Wimbledoni suure slämmi turniiril, kus ta jõudis üllatuslikult neljandasse ringi.