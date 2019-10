Austria tennisisti skandaalne avaldus: Marat Safin mängis Australian Openi finaalis purjuspäi

Nimelt teatas Köllerer, et Safin oli 2002. aasta Australian Openi finaalmängus, kus ta kaotas Thomas Johanssonile, purjus. Rootslase võidunumbrid olid toona 3:6, 6:4, 6:4, 6:6 (4).

"Esimest korda hakkasin alkoholi tarvitama, kui olin 24-aastane. Ja ma tegin seda seetõttu, et ma nägin, kuidas Marat Safin jõi enne Australian Openi finaali," sõnas Köllerer, vahendab ubitennis.net.

"Mõtlesin, et kui see vend suudab mängida Australian Openi finaalis, olles nii purjus, et ei püsi püstigi, ei saa see (joomine) olla nii hull asi. Ta (Safin) poleks mingil juhul suutnud seda mängu võita, sest ta oli liiga purjus, see oli uskumatu. Ta tähistas finaali eel öösel oma sünnipäeva. Mulle tundus, et ta tähistas seda nii, nagu oleks juba Australian Openi võitnud," meenutas Köllerer.

Köllerer jõudis oma karjääri kõrgeimale ehk 55ndale ATP edetabelikohale 2009. aastal. Kaks aastat hiljem jäi ta kokkuleppemängudes osalemisega vahele ja teda karistati eluaegse võistluskeeluga.