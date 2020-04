Austria tennisetäht Djokovici plaaniga ühineda ei soovi: eelistan anda raha neile, kes seda tõesti vajavad

Djokovic tuli välja ettepanekuga, millega võiks rahaliselt toetada ATP edetabelis 250. - 700. kohal asuvaid mängijaid, sest koroonaviiruse pandeemia tõttu ei saa nad ärajäänud tenniseturniiridelt endale elatist teenida. On tehtud ettepanek, et 100.-50. kohal asetsevad mängijad annetaksid 5000, 50.-20. kohal olevad tennisistid 10 000, TOP 20 mängijad 15 000, TOP 10 mängijad 20 000 ja viis paremat meest 30 000 dollarit. Marca teatel on Djokovici ideega läinud kaasa nii Rafael Nadal (ATP 2.) kui ka Roger Federer (ATP 4.).

Thiem aga kolleegide mõtteviisi ei jaga. "Ükski madalama edetabelikohaga mängijatest ei võitle ellujäämise eest," sõnas ta Austria meediale. "Olen näinud neid mängimas ITF-sarja turniiridel, kus nad ei anna endast mängides maksimumi. Paljud neist pole professionaalsed tennisistid ja ma ei mõista, miks peaksin neile oma raha andma. Eelistan annetada inimestele ja organisatsioonidele, kes seda tõesti vajavad."