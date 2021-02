Australian Openit kindla võiduga alustanud esireket: mu süda täitub rõõmuga, et tribüünid on taas rahvast täis

Serblane alistas Chardy tunni ja 35 minutiga 6:3, 6:1, 6:2.

“Mu süda täitub rõõmuga, et tribüünid on taas rahvast täis. See on suurim rahvahulk, mida olen näinud viimase 12 kuu jooksul," sõnas Djokovic 15 000 pealtvaatajat mahutaval areenil, mis oli täidetud kolmandiku ulatuses.

Üldse külastas avapäeval Melbourne Parki 17 922 inimest. Mullu, kui koroonaviirus aasta esimest suurturniiri ei seganud, oli avapäeva külastajate number 64 387 inimest.

Teises ringis läheb Djokovic vastamisi ameeriklase Frances Tiafoega (ATP 62.).

Eelmise aasta finalist, maailma kolmas number Dominic Thiem võitis avaringis kasahhi Mihhail Kukuškini (ATP 90.) 7:6, (2), 6:2, 6:3.

Alexander Zverev (ATP 7.), kes kaotas mulluse US Openi finaalis Thiemile, oli avakohtumises üle Marcos Gironist (ATP 73.) 6:7 (8), 7:6 (5), 6:3, 6:2.

Austraalia tennisist Nick Kyrgios (ATP 47.) oli kodusel turniiril samuti võidukas, alistades Frederico Ferreira Silva (ATP 184.) 6:4, 6:4, 6:4.