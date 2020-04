Australian Openi suurüllataja: tenniseturniirid ei tohiks alata enne 2021. aasta märtsi

"Ma ei arvan, et sel aastal hooaja jätkumine hea mõte oleks. Alustada tuleks järgmise aasta märtsis," ütles Jabeur Eurospordile.

"Ärge alustage Australian Openist, sest me juba mängisime seal sel aastal. Alustage Indian Wellsis, kus kõik seisma jäi. See oleks aus nii teiste slämmide, puntkide ja kõige pärast."

Endine maailma esireket Andy Murray on avaldanud arvamust, et tenniseturniirid on spordimaailmas ühed viimaste seas, mis pärast koroonapandeemiat jätkuda saavad.

Jabeur arvab tegelikult, et turniirid jätkuvad septembris, kuigi ta seda ise ei poolda. "Ausalt, ma arvan, et septembris läheb kõik edasi. Isegi kui me alustame juulis - mis siis teistest turniiridest saab? Mis saab teistest suurtest slämmidest? Kuidas me saame mängida aastas vaid kaks või kolm slämmi, aga teised lihtsalt vahele jätta? Kuidas see oleks aus punktide või teiste mängijate suhtes?" küsis tuneesalnna.