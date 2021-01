Australian Openi lendudel avastati neljas koroonajuhtum, sportlased süüdistavad korraldajaid petmises

Tänastel andemetel peavad 14 päevaks rangesse karantiini jääma 62 inimest, keda loetakse nakatunute lähikontaktseteks.

Neljas nakatunu on Austraalia lahtiste korraldajate teatel teletöötaja, kes lendas Austraaliasse Los Angelesest.

Victoria osariigi COVID-19 karantiinikomissar Emma Cassar rääkis Fox Sportsile, et mitmed sportlased ja nende abilised on jõudnud Austraalia ametnikud juba proovile panna. Sportlased süüdistavad aga omakorda korraldajaid.