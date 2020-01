Australian Openi korraldajad panid paika, millise õhukvaliteedi juures mängud katki jäetakse

Victoria osariigi idatiival lõõmavad metsapõlengud on Australian Openi eel paljudele sportlastele hingamisraskusi tekitanud ning mitmed neist on kutsunud korraldajaid üles mõtlema, kas suurt slämmi sellistes tingimustes üldse pidada saabki.

Nüüdseks on Austraalia tenniseliidu juhid kokku leppinud, millise õhusaaste juures mängudel enam jätkuda ei lasta.

Õhusaastet mõõdetakse AQI skaalal, millel on viis taset. Neljanda taseme juures hakatakse mõõtmistulemusi hoolikalt jälgima ning 97-200 ühiku tahkete osakeste (PM2,5) korral õhus võib kohtunik mängu peatada. Päris kindlasti tuleb mängijad riietusruumi tagasi saata, kui vastav näitaja ületab 200 piiri.

"Nii palju kui meile mängijate koosolekul öeldi, siis olümpiamängudel ja teistel võistlustel on see piir seatud 300 juurde," rääkis Roger Federer laupäeval ajakirjanikele.

"Meie piir on 200. Sellest lähtuvalt usun, et me opereerime väga turvalises vahemikus. Me ei pea siin järjest kuus kuud olema 200-300 juures - siis võiksid sellel tõesti olla kurvad tagajärjed. Ausalt öeldes ma ei muretse väga palju. Muretsen rohkem nende pärast, kes selle tule ja suitsu sees on. Ning me saame kogu päeva siseruumis olla, käia kiirelt väljas mängimas ja siis sisse tagasi minna."

Reaalajas õhukvaliteeti jälgiva portaali aqicn.org andmetel on Melbourne'is viimase 48 tunni kõrgeim AQI indeks PM2,5 osakeste suhtes olnud 91. Võrdluseks: Tallinnas Õismäel on õhusaasteks mõõdetud tund aega tagasi AQI näitajaks 35.