Australian Openi korraldajad lükkasid kehva õhukvaliteedi tõttu kvalifikatsioonmängud edasi

Mängud lükati edasi kohaliku aja järgi kella 11-st 13-ni. Praegu on kvalifikatsioonturniir jälle täies hoos.

Eile, mil sloveenlanna Dalila Jakupovic pidi kvalifikatsiooni esimeses ringis andma köhahoogude pärast loobumisvõidu, peatati mängud vaid tunniks ajaks.

Jakupovic ütles päev pärast intsidenti ajakirjanikele, et korraldajate ja mängijate vaheline kommunikatsioon andis soovida. "Olime kõik üllatunud, et meil sellistes tingimustes mängida lasti. Paljud mängijad ütlesid soojenduse ajal, et neil on peavalud ja nad on uimasid. Teised tüdrukud ütlesid, et nad kukkusid mängude ajal kokku ega tundnud end hästi. Neil olid ka valud rinnus - tingimused olid väga halvad," rääkis sloveenlanna.

"Me lootsime, et meiega suheldakse rohkem ning uuritakse, mida suits ja saastatus meie kehadega teeb."

Hingamisraskused tabasid ka kunagist Austraalia suurlootust Bernard Tomicit, kes ütles pärast ameeriklasele Denis Kudlale 6:7 (4), 3:6 kaotust, et ei saanud korralikult hingata. Teise seti 1:2 seisul võttis ta ka meditsiinilise vaheaja.

"Õhku ei tule peale, ma väsin kiiresti," ütles Tomic pausi ajal arstile. "Ma pole küll kõige paremas vormis, aga ma lihtsalt ei saa hingata."