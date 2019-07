Austraalia tennisist vaidlustas talle Wimbledonis määratud 72000-eurose trahvi

Tomicit karistati 81 000 dollari (72 000 euro) suuruse rahatrahviga, sest ta ei näidanud korraldajate arvates avaringi mängus Jo-Wilfried Tsonga vastu üles erilist võitlusvaimu ja kaotas kõigest 59 minutiga 2:6, 1:6, 4:6. Tegemist oli üldse Wimbledoni turniiri viimase 15 aasta kõige lühema meesüksikmänguga.

Nüüd on maailma edetabelis 96. kohal asuv Tomic otsustanud karistuse vaidlustada, sest tundis end mängu ajal halvasti. "Tundsin kohe mängu alguses, et mul on vähe lootust, sest enesetunne oli kehv. Aga ma üritasin väljakule minna ja üritada, sest see on ikkagi Wimbledon," rääkis 26-aastane Tomic ajalehele The Herald Sun.

Tsonga sõnul jääb Tomicile määratud suur rahatrahv, mis võrdus austraallase kogu auhinnarahaga, tema võitu varjutama. "Mul on nüüd tunne, et ma ei võitnudki. Ma oleksin justkui siin olnud ja võitnud vaid seetõttu, et nemad ütlevad, et vastane ei mänginud," lausus Tsonga.