Austraalia tennisetähe arvates pole mõtet suure slämmi turniire ilma pealtvaatajateta korraldada

"Ütlen sellele 100% ei," teatas Kyrgios sotsiaalmeedias oma kaasmaalase Thanasi Kokkinakise küsimusele, kas ta mängiks suurel slämmil suletud uste taga.

Antud teema tõusis päevakorda, kuna Australian Openi korraldajad vihjasid, et kaaluvad 2021. aasta suurturniiri korraldamist ilma pealtvaatajateta.

"Peame valmis olema, et keskkond on muutunud. Mõistagi loodame, et COVID-19 viirus saab kiiresti kontrolli alla, kuid kindlust selles osas ju ei ole," sõnas Australian Openi peakorraldaja Craig Tiley.

Koroonaviiruse pandeemia tõttu on tänavused Prantsusmaa lahtised meistrivõistlused lükatud juba nelja kuu võrra edasi ehk septembrikuusse. Wimbledoni turniir jääb tänavu sootuks ära ning US Openi kohal on samuti suured küsimärgid.