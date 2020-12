Austraalia tenniseliidu boss tegi Australian Openi kohta avalduse

Austraalia tenniseliidu juhatuse esimees Craig Tiley tegi täna Australian Openi kodulehel avalduse, milles andis teada, et läbirääkimised eri osapoolte vahel endiselt käivad ning kinnitatud infot loodetakse välja anda õige varsti.

"Austraalia tenniseliit jätkab tihedat ja produktiivset tööd Victoria valitsusega ning me oleme kindlad, et saame 2021. aasta Australian Openi detailid paika väga varsti," ütleb Tiley.

"Samuti oleme pidevas suhtluses ülemaailmse tennisekogukonnaga, sealhulgas Touridega (WTA ja ATP - toim), mängijatega ja nende tiimidega, pidades nendega aru ürituse plaanide ning selles osas, kuidas mängijad saavad Victoria valitsuse pakutud karantiinitingimustes turvaliselt harjutada ning suure slämmi turniiriks valmistuda.

Arusaadavalt on avalikult spekuleeritud nii erinevate kõne all olevate plaanide kui ka toimunud konfidentsiaalsete vestluste üle ning meie seiskoht on endiselt selge - kõik vajab enne kinnitamist Victoria valitsuse heakskiitu ja nõusolekut. Nendes aruteludes on esmatähtis kogukonna kaitse ja turvalisus.

Meie meeskond jätkab tööd Australian Openi 2021 korraldamise üle, mis oleks fantastiline ja ohutu nii meie mängijatele, fännidele, partneritele kui ka töötajatele. Ootame põnevusega, et saaksime varsti jagada lisateavet, sealhulgas piletite müüki jõudmise kohta."

Austraalia lahtiste meistrivõistluste põhiturniiri alguskuupäevana on hetkel kirjas 18. jaanuar. Victoria osariigi valitsuse spordiminister ütles eelmisel nädalal, et tõenäoline on turniiri edasilükkamine nädala või kahe võrra.

Austraalia tenniseliit lootis tippmängijaid Melborune'is võõrustada juba alates detsembri keskpaigast, et hooajaga 1. jaanuaril algust teha. Victoria valitsus nõuab aga välismaalastelt kahenädalast karantiini. BBC kirjutas, et läbirääkimised käivad veel selle üle, kas sportlastel isolatsiooniperioodi jooksul ka treenida lubatakse.

Australian Openi põhitabelist alustavad turniiri ka Anett Kontaveit (WTA 23.) ja Kaia Kanepi (WTA 93.).