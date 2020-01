Austraalia suurlootus jääb koduselt tippturniirilt eemale

Noor austraallane jääb eemale kõhulihase vigastuse tõttu, mille ta sai ATP karikaturniiril. See trauma sundis ta loobuma ka Adelaide`i turniirist.

"Päris masendav on kodune suur slämm vahele jätta. Samas on mängimisega kaasnev risk liiga suur ning loobumine on tark ja õige otsus. Isegi voodist tõusmine teeb mulle hetkel valu," sõnas 20-aastane austraallane.

Eelmisel aastal pääses de Minaur Melbourne`i kolmandasse ringi ning võitis kolm ATP turniiri.

Austraalia lahtised meistrivõistlused algavad järgmisel esmaspäeval.