Austraalia lahtiste karantiinireegleid kritiseerinud tennisist teatas, et on koroonapositiivne

"Tunnen ennast halvasti ja mul on mõned sümptomid, aga kuulan arste ja proovin võimalikult kiiresti paraneda. Mind viidi eraldi hotelli, et oleksin eraldi ja et mind jälgitaks," kirjutas 23-aastane Badosa oma Twitteri kontol.

Kümme Austraalia lahtiste turniiriga seotud inimest on andnud positiivse koroonaviiruse proovi, nende hulgas on neli mängijat.

Badosa saabus Melbourne'i Abu Dhabi lennuga ja oli üks neist, kes pidi pärast Austraaliasse jõudmist kaheks nädalaks hotellituppa karantiini jääma. Temaga samal lennul olnud inimene andis pärast saabumist positiivse proovi. Karantiini pidi jääma ka Eesti esireket Anett Kontaveit.

Badosa oli üks neist, kes pidas Austraalia lahtiste korraldajate meetmeid liiga rangeteks.

"Ma ei olnud nakatunud inimestega mingis kontaktis. Kõik mis toimub, on absurdne. Pole aus, et pean viibima ruumis, kus pole aknaid ega värsket õhku," pahandas ta nädala alguses sotsiaalmeedias.