Austraalia lahtised võivad järgmisel aastal ära jääda

"Halvim stsenaarium on turniiri ärajäämine," ütles Tiley Austraalia Associated Press'ile. "Meie parim stsenaarium on hetkel Australian Open ainult austraallastest fännide ja nende mängijatega, kelle me saame siia karantiinitehnikaid kasutades tuua."

"On neli stsenaariumi ja me oleme need kõik läbi mänginud. Oleme paika pannud kuupäevad, millal me peame otsuseid langetama, keda see mõjutab ja kuidas see neid mõjutab. Oleme seda teinud oma 670 töötaja kohta. Oleme seda teinud oma partnerite - meediaparnterite, sponsorite, kõikide valitsuste ja paikade kohta, kellelt me taristut rendime. Ning praegu me töötame rahvusvahelise mängijate grupi kallal, et nad saaksid aru, millised need stsenaariumid on, mida see neile tähendab ja kuidas me sellele reageerime," lisas Tiley.

Sel aastal on juba ära jäetud Wimbledoni suure slämmi turniir, mai lõpus algama pidanud French Open lükkas end septembrisse. Ainsa slämmiturniirina pole veel oma kuupäevi nihutama pidanud US Open.