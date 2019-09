ATP-l sai kõrini: Nick Kyrgiost karistati tingimisi võistluskeeluga

Meeste Profitennise Liidu (ATP) teatel tõi austraallasele karistuse viimase 12 kuu jooksul aset leidnud agressiivne käitumine ja kõnepruuk nii tenniseametnike, -kohtunike kui vastasmängijate suhtes.

Kyrgiose suhtes algatati uurimine pärast ATP Masters 1000 turniiri Cincinnatis, kus austraallane solvas ametnik Fergus Murphyt ja väitis, et ATP on korrumpeerunud. Ametnike ja kohtunike solvamisega paistis austraallane silma ka tänavusel US Openil avaringi kohtumises.

Kui järgneva poole aasta jooksul teeb Kyrgios veel ühe rikkumise ATP turniiridel, ootab teda automaatselt 16-nädalane võistluskeeld.

Kreeka päritolu 24-aastane Kyrgios on maailma edetabelis 27. kohal. Tema kõrgeim koht ATP pingereas pärineb 2016. aasta oktoobrist, mil ta oli 13. positsioonil.