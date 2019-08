ÄRA MAGA MAHA! Viis US Openi avaringi lahingut, mille pärast tasub täna öösel üleval olla

Granstand väljak. Neljas kohtumine

Ameerika publik jälgib seda kohtumist kahtlemata eriti teraselt. Vigastuste tõttu maailma edetabelis 469. kohale langenud Vandeweghe võidukoefitsient on küll 5.50 Kenini 1.14 vastu, kuid ei tasu unustada, et alles 2017. aastal mängis ta siinsamas poolfinaalis ning jõudis samal aastal nelja parema hulka ka Australian Openil. 20-aastane Kenin (WTA 20.) ületas end tänavu French Openil neljandasse ringi jõudmisega, kuid Wimbledonis piirdus teist aastat järjest teise ringiga. Viimane suurem õnnestumine oli Kenini jaoks Cincinnati turniiri poolfinaal, kus ta kaotas hilisemale turniirivõitjale Madison Keysile.



Sofia Kenin Foto: AP/SCANPIX

4. Eugenie Bouchard - Anastassija Sevastova



5. väljak. Esimene kohtumine kell 18.

25-aastasel kanadalannal, kes 2014. aasta oktoobris tõusis maailma edetabelis 5. kohale, kuid praegu alles 119. kohal istub, on kõvasti tõestamist, et ta modellinduse kõrvalt veel ka tennisemaailmas sõna sekka tahab öelda. Läti esinumbri Sevastova jaoks pole kõvaväljak just meelispinnas, kuid maailma 11. reketil on eelmise aasta US Openist kaitsta poolfinaali punktid. Sevastova võitu usuvad kihlveokontorid 1.23 koefitsiendiga, Bouchardi vastav näitaja on 4.25.



Eugenie Bouchard Foto: PA Pictures/Scanpix

5. Monica Puig - Rebecca Peterson



8. väljak. Esimene kohtumine kell 18

Väide, et täna ühtegi eestlast ei mängi, pole siiski päris tõene. Rootsi passiga Rebecca Petersoni mõlemad vanemad on eestlased. Monica Puigilgi on tihe seos Eestiga olemas. Ta on korduvalt mänginud Anett Kontaveidiga paari ning New Yorgis hoiab ta treeningutel ja tegemistel silma peal Kaia Kanepi treener Dušan Vemic, sest tema eelmine treener Kamau Murray naasis alles mõned päevad tagasi ameeriklanna Sloane Stephensi "nurka".

2016. aasta Rio olümpiavõitja Puig (WTA 44.) sai viimati kaks võitu ühel turniiril French Openil. Peterson (WTA 70.) jõudis oma viimasel turniiril Cincinnatis kahe võiduga kaheksandikfinaali, kus pidi tunnistama Karolina Pliškova paremust. Kihlveokontorid ennustavad nappi edu Petersonile (1.50 vs 2.60).



Rebecca Peterson Zuma Press/Scanpix



