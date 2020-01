Anett Kontaveit vastasseisust maailma seitsmenda reketiga: minul midagi kaotada pole

Kontaveit alistas hispaanlanna kolmes setis. "Plaan oli enda mängu mängida ja kohtumist dikteerida," rääkis Kontaveit pärast kohtumist telefonitsi Eesti ajakirjanikele.

Kui esimene ja viimane sett kuulusid eestlannale kindlalt 6:2 ja 6:1, siis teise kaotas ta maailma 91. reketile 4:6. "Esimeses ja kolmandas setis mul mäng õnnestus, teises eriti mitte. Juba esimese seti lõpus olid paar geimi kehvemad ning ei saanud enam käima ennast. Ebakindel tunne tekkis, aga mul on väga hea meel, et sain üle sellest. Kolmandas setis ma taktikaliselt enda mängu ei muutnud. Proovisin lihtsalt korralikult mängida ja punkte lõpetada."

"Ma olin agressiivsem, kui tema," hindas Kontaveit erinevust kahe tennisisti vahel. "Tema stiil on teistsugune ikka. Ma proovisin ta väljakust välja mängida. Minu serv on ka parem kui tal. Otsustavas setis suutsin ta ära suruda."

Kontaveiti ja Sorribes Tormo kohtumine lükkus esialgsest algusajast tugeva tuule ning tolmuste olude tõttu edasi. Kuidas kohtumise ajal tingimused olid? "Tuuline oli ikka. Tuul keerutas korralikult, aga kõikil olid võrdsed tingimused. Veidi liiva väljakul paistis, aga midagi libedamaks see ei teinud."

Kolmandas ringis ootab eestlannat ees maailma seitsmes reket Belinda Bencic. "Ta on viimasel ajal hästi mänginud. Minul midagi kaotada ei ole. Selge on, et pean Bencici vastu oma parimat tennist näitama, kui tahan võita."