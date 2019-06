Andy Murray paarismängupartner eitab kihlveopettuses osalemist

Nii Lopezi kui tema kaasmaalase ja endise paarismängupartneri Marc Lopezi (ATP 86.) nimi ilmus välja politseioperatsiooni "Oikos". Uurimise käigus selgus, et tunamullu võeti ühendust Marc Lopeziga ning pakuti talle raha, et nad kaotaksid Wimbledoni paarismängu turniiri avaringis koos Felicianoga austraallastele Matt Reidile ja John-Patrick Smithile. Ehkki hispaanlased võitsid esimese seti 6:3, kaotasid nad kolm järgmist 6:7 (2), 2:6, 4:6, kusjuures hispaanlaste puhul oli tegu French Openi tiitlikaitsjatega.

Feliciano Lopez astub täna võistlustulle Queensi turniiril, kus ta osaleb paarismängus koos endise maailma esireketi Andy Murrayga. Murray jaoks on tegu esimese matšiga pärast jaanuarikuus toimunud puusaoperatsiooni.

"Ma ei taha, et skandaal meie neljapäevasele mängule varju heidaks," vahendas BBC hispaanlase sõnu. "Ma absoluutselt eitan seotust ühegi kihlveopettusega. Paraku on kõik tennisemängijad avaliku elu tegelased ja seetõttu võidakse meie nime ära kasutada. Kavatsen teha kõik, et kaitsta end nende süüdistuste eest."