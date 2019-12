Andy Murray oli aastaid tagasi Football Managerist sõltuvuses

Tegu on simulatsioonmänguga, kus mängija teeb karjääri jalgpallitreenerina, kontrollides ühte meeskonda sisuliselt ükskõik millisest maailma liigast.

"Ma mängisin nooremana väga palju Football Manageri. See aitas reisidel aega surnuks lüüa, aga sai probleemiks, kui ma selle pärast hilja üleval olin," rääkis šotlane.

"Tõmbasin tagasi mõne aasta eest. Kui ma Hispaanias olin, võtsime sõbraga kumbki kaks meeskonda. Olime üleval kella 3-ni öösel ja alustasime treeningut kell 8. Seega ma pidin sellele lõpu tegema."

Murray näeb end pärast karjääri lõppu tegutsemas just jalgpallis. 2013. aastal asutas ta agentuuri nimega, aidates sellega teisi sportlasi.

"Jalgpall on mind alati huvitanud ning oleks lõbus sellega kunagi kätt proovida. Paljud inimesed arvavad, et nad teeksid head tööd ning nad teavad, mida nende meeskond peaks tegema, aga selle taga on veel palju muudki," sõnas ta.