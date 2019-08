Andy Murray kaotas suure tagasituleku järel ka teise üksikmängu

Murray alistus maailma edetabelis 73. kohal olevale ameeriklasele Tennys Sandgrenile 6:7 (8:10), 5:7.

Šotlane oli esimese ametliku üksikmängu pärast operatsiooni pidanud eelmisel nädalal Cincinnatis, kus kaotas avaringis Richard Gasquet`le.

"Ma arvan, et minu mängus oli nii mõndagi positiivset," sõnas 32-aastane Murray eilse kaotuse järel optimistlikult. "Lõin palli kindlasti paremini, kui nädal tagasi. Kuigi ma ei võitnud, tundsin, et kontrollisin väljakul toimuvat seekord märksa enam. Füüsiliselt oli kõik korras, kuid teises setis minu esimene serv ei töötanud enam nii hästi ning vahest oli see tingitud sellest, et jalad tundusid matši lõpus rasked."

Murray plaanib järgnevalt võistelda Challengeri turniiril Mallorcal.