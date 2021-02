Alles hiljuti Kanepiga mänginud Sabalenka ja Mertens võitsid teise suure slämmi tiitli

Paarismänguturniiril teisena asetatud valgevenelanna ja belglanna, kellel ka Kaia Kanepil vahetult enne Australian Openit pistmist oli - ta alistas Sabalenka Gippsland Trophy teises ringis ja kaotas Mertensile finaalis -, said finaalis 6:2, 6:3 võidu kolmanda paigutusega Tšehhi paari Barbora Krejcikova - Katerina Siniakova üle.

Päeva pikim geim oli teise seti viimane, kui tšehhitarid päästsid kolm matšpalli ja omasid ise kolme murdepalli, kuid neljanda matšpalli vormistasid Sabalenka-Mertens siiski turniirivõiduks.

Krejcikova ja Siniakova on samuti kahekordsed slämmivõitjad - 2018. aastal jäid nad löömatuks French Openil ja Wimbledonis.

2019. aasta US Openi finaalis alistasid Mertens ja Sabalenka Valgevene-Austraalia duo Victoria Azarenka - Ashleigh Barty.

Krejcikova ei saa tänast kaotust pikalt põdema jääda, sest peab juba homme väljakule astuma segapaarismängu finaalis, kus tema partneriks on 36-aastane ameeriklane Rajeev Ram.

Tšehhi-USA duo ootab oma vastast poolfinaalist, mille üks osalisi on 36-aastane endine maailma neljas reket Samantha Stosur. Koos 33-aastase Matthew Ebdeniga said nad kodusele slämmile vabapääsme ning on jõudnud välja nelja parema hulka. Hetkel käimasolevas matšis on nende vastasteks ameeriklanna Desirae Krawczyk ja britt Joe Salisbury.

Ram ja Salisbury on pääsenud ka meespaarismängu finaali, mis mängitakse samuti homme. Neile astuvad vastu horvaat Ivan Dodig ja slovakk Filip Polasek.