Alistamatus hoos Novak Djokovic kordas Rafael Nadali rekordit

Sellega kordas Novak Djokovic hispaanlase Rafael Nadali rekordit, kellel samuti koos 35 turniirivõitu ATP Masters 1000 sarjas. Djokovic ja Raonic on nüüdseks läinud omavahel vastamisi 11-l korral ning kõigist neist on väljunud võitjana just Djokovic.

Ühtlasi jätkus maailma esinumbri vägev seeria. Nimelt pole Djokovic tänavusel aastal kaotanud ühtegi ametlikku kohtumist. Ainsa kaotuse sai serblane suvel enda korraldatud näidisturniiril. Djokovicist sai tänasega ainus mängija, kes võitnud kõik üheksa erinevat Masters 1000 turniiri koguni kahel korral. Cincinnatis võidutses ta viimati 2018. aastal.