Ajalugu teinud kurt tennisist: inimesed tegid mu üle nalja, aga ma tõestasin neile vastupidist

21-aastane Lõuna-Koreast pärit tennisist alistas Põhja-Carolinas toimuval Winston-Salemi turniiril avaringis Šveitsit esindava Henri Laaksoneni (ATP 120.) 7:6, 6:1.

"Inimesed tegid mu puude üle nalja," rääkis Duck-hee oma kihlatu Soopini abil mängujärgses intervjuus inglise ajakirjanikele. "Nad ütlesid mulle, et ma ei peaks üldse tennist mängima. Ma tahtsin neile näidata, et suudan küll."

"Minu sõnum kõikidele kuulmispuudega inimestele on, et ärge laske end heidutada," jätkas korealane. "Kui sa väga pingutad, on kõik võimalik."

Duck-hee kaitseks astus välja ka endine maailma esireket Andy Murray (ATP 329.), kes samuti Winston-Salemi turniirist osa võttis, kuid pidi avaringis ameeriklase Tennys Sandgreni (ATP 73.) paremust tunnistama. "Selline olukord on loomulikult suur tagasilöök, aga teha seda, mida Duck-hee teeb, on vaja meeletut pingutust.

21-aastane Duck-hee kohtub teises ringis kolmanda asetusega ungarlase Hubert Hurkacziga (ATP 41.).