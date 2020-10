Ajalugu teinud 19-aastane Poola tennisist tuli French Openi võitjaks

Swiatek läks finaalis vastamisi maailma kuuenda numbri, ameeriklanna Sofia Keniniga. Tasavägise avaseti võitis poolatar 6:4. Teises setis hakkas Keninit kimbutama vigastus ning ta suutis võita poolatari vastu kõigest ühe geimi. Seega jäid Swiateki võidunumbriteks üks tund ja 21 minutit kestnud kohtumises 6:4, 6:1.

Ühtlasi tegi Swiatek ajalugu, kui temast sai esimene Poola tennisist, kes mõne suure slämmi turniiri võitnud. Kusjuures ta ei loovutanud kogu turniiri käigus ühtegi setti. Viimati sai Prantsusmaa lahtistel sellega hakkama belglanna Justine Henin 2007. aastal. Swiateki võidu teeb veelgi erilisemaks asjaolu, et seni oli tema parimaks tulemuseks suure slämmi turniiril neljas ring.

"Väga raske on praegu vastata. Ma ei tea, mis toimub," oli Swiatek ajaloolise triumfi järel sõnatu. "Ma olen väga õnnelik ning mul on hea meel, et mu perekond on siin. Kaks aastat tagasi võitsin siin juuniorite turniiri ning nüüd olen siin. Suur tänu kõikidele toetajatele, see oli suurepärane finaal."

