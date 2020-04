Ajalooline matš! Täna õhtul näeb, kuidas lätlaste Ernests Gulbis seljatas Roger Federeri enda

Pühapäeval kell 21.30 saavad tennisefännid telekanali TV3 Sport ja voogedastusteenuse Go3 vahendusel kaasa elada ühele Läti ajaloo tähtsaimale duellile. Ülekannet kommenteerivad Michel Lehtmets ja Riho Kallus.

See ajalooline sündmus leidis aset 2010. aastal Rooma Masters turniiril. Gulbis alistas Federeri kuueteistkümnendikfinaalis 2:6, 6:1, 7:5 ja pääses ka poolfinaali. Seal pidi ta siiski pärast pingelist lahingut tunnistama teise superstaari, hispaanlase Rafael Nadali paremust.

Läti tennisist võitis Federeri hiljem ka 2014. a French Open kaheksandikfinaalis. Ka sellel turniiril jõudis Gulbis poolfinaali. See jäi tema karjääri parimaks saavutuseks.

Lõunanaaber ise on Federerile kaotanud kolmel korral, kuigi kahel neist oli mäng üpris tasavägine.

Ka 2009. a Brisbane turniiril Austraalias võitis Gulbis maailma esireketit, kelleks toona oli serblane Novak Djokovic.

Praegu on 31-aastane lätlane ATP reitingus 162. kohal. 2014. a hoidis ta mõnda aega lausa 10. positsiooni. Gulbis on triumfeerinud kuuel ATP World Tour turniiril, ta on võitnud karjääri jooksul 245 matši ja kaotanud 236 korral.