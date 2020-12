Agent: Roger Federer ei mängi Australian Openil

Federeri viimaseks matšiks jäi tänavuse Australian Openi poolfinaal, kus ta kaotas kogu turniiri võitnud Novak Djokovicile. Sellest ajast peale on ta käinud kahel põlveoperatsioonil.

2021. aasta Australian Open toimub 8.-21. veebruarini.

"Roger on otsustanud, et ei mängi 2021 Australian Openil. Ta on oma põlve ja füüsisega teinud viimasel paaril kuul tugeva arengu, kuid pärast oma tiimiga konsulteerimist otsustas ta, et pikas plaanis on parem naasta võistlustennisesse pärast Australian Openit," ütles Federeri agent Tony Godsick pressiteates The Associated Pressile.

"Alustan eeloleval nädalal läbirääkimisi turniiridega, mis algavad veebruari lõpupoole ning jätkan siis ülejäänud aasta planeerimist."

39-aastane Federer on praegu maailma edetabelis viiendal kohal. Esireketina lõpetab aasta Djokovic, teine on Rafael Nadal, kolmas Dominic Thiem ja neljas Daniil Medvedev.