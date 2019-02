Agassi: Steffi Grafiga on raske tennist mängida, sest ma ei vaata palli...

"Stefi Grafiga on raske tennist mängida, sest selle mängu ajal on kõige tähtsam palli jälgida, kuid kui sa mängid Steffiga, siis sa väga palju palli ei jälgi," sõnas Agassi väljaandele Times of India.

Agassi tunnistas, et kuna tema enda tennisekarjäär oli peale surutud tema isa poolt, ta tipptennisest puudust ei tunne.

"Kui päris ausalt öelda, siis ma juhtusin olema päris hea sellisel alal, mida ma vihkasin," rääkis 48-aastane Agassi.