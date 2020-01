Absurd! Melbourne'i elanikel palutakse tuppa jääda, aga Australian Openi korraldajad õhusaaste ees ei alistu

"Kui vihmapiisk väljakule kukub, peetakse tingimusi liiga libedateks ning mängijad võetakse väljakult maha. Eile juhtunu oli korraldajatele tõeliseks õppetunniks," ütles ta, viidates sloveenlanna Dalila Jakupovici köhahoogudele, mis teda kvalifikatsioonmängu pooleli jätma sundisid.



"Olime kõik üllatunud, et meil sellistes tingimustes mängida lasti. Paljud mängijad ütlesid soojenduse ajal, et neil on peavalud ja nad on uimased. Teised tüdrukud ütlesid, et nad kukkusid mängude ajal kokku ega tundnud end hästi. Neil olid ka valud rinnus - tingimused olid väga halvad," rääkis sloveenlanna päev pärast intsidenti.

Kriitilised on ka teised mängijad. Prantslane Nicolas Mahut, kes alustab kvalifikatsiooni homme, postitas endast Instagrami pildi, millel kannab kaitsemaski. "Esimeseks mänguks valmis!" teatas ta pildi kirjelduses irooniliselt.

Mahut' kaasmaalane Lucas Poille kirjutas Twitteris: "Selleks, et aru saada, et see on ohtlik, ei pea ootama ära kohutavat intsidenti. Kui Melbourne'i linn palub oma inimestel siseruumidesse jääda, uksed sulgeda ja loomadki sisse jätta, siis nad teevad seda põhjusega."

ATP mängijate nõukogusse kuuluv kanadalane Vasek Pospisil kutsus kolleege üles olukorrale reageerima. "Mängijate ühendus peab midagi ette võtma. See muutub juba absurdiks," ütles ta.