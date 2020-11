Aastalõputurniiril maailma esikolmiku kotti pistnud venelane sai karjääri tähtsaima turniirivõidu

Kaks tundi ja 44 minutit kestnud kohtumise murdepunktiks osutus teise seti kiire lõppmäng. Thiem pääses 2:0 ette, aga seejärel teenis Medvedev seitse punkti järjest.

Maailma neljanda reketi Medvedevi jaoks on tegu karjääri kaalukaima turniirivõiduga. Suure slämmi turniirdel on 24-aastane venelane jõudnud finaali ühe korra, see juhtus 2019. aastal USA lahtistel.

Medvedev alistas Londonis kõik kolm maailma edetabelis esikolmikusse kuuluvat mängijat. Alagrupiturniiril võitis ta serblast Novak Djokovici (ATP 1.) ja poolfinaalis hispaanlast Rafael Nadali (ATP 2.).