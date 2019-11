Aastalõputurniiri kaotusega alustanud Rafael Nadal solvus ajakirjaniku küsimuse peale: see on bulls**t

Nadal kaotas sakslasele esimese mängu 2:6, 4:6.

Mängujärgsel pressikonverentsil uuris Itaalia ajakirjanik Ubaldo Scanagatta hispaanlaselt, kas ta on pärast abiellumist (Nadal abiellus oktoobris pikaaegse tüdruksõbra Mery Perelloga - toim) hakanud teistmoodi tennisele keskenduma.

"Kas sa reaalselt küsid minult seda? Kas see on tõsine küsimus või nali? Küsid seda tõsiselt?" reageeris Nadal itaallase küsimusele. Scanagatta sõnas, et mõtles küsimust tõsiselt.

"Ma olen väga üllatunud. See on minu jaoks suur üllatus, sest ma olen 15 aastat sama naisega olnud koos ning elanud väga stabiilset ja normaalset elu," jätkas maailma esireket. "Seal pole ju vahet, kas ma sõrmuse sõrme või mitte."

Ühtlasi lõpetas hispaanlane sellega ingliskeelsete küsimuste vooru. "Lähme üle Hispaania keelele. See on bulls**t. Aitäh teile."

Scanagatta tõdes ise pärast pressikonverentsi, et loodab, et Nadal vabandab tema ees, sest tegu oli tavalise küsimusega.