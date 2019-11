2017. aasta Australian Openi võitnud USA naistennisist andis positiivse dopinguproovi

Spears on spetsialiseerunud paarismängule, mille edetabelis hoiab ta hetkel 35. kohta, kuid on ära käinud ka 10. tabelireal. Tal on naispaarismängus ette näidata neli suure slämmi poolfinaalikohta, viimati jõudis ta koos paarilisega nelja parema sekka 2018. aastal Wimbledonis. 2017. aastal võitis ta Australian Openi segapaarismängus - mänguliigis, mis teda ka kahel korral US Openi finaali on viinud (2013, 2014).

ITF-i teatel leiti tema uriiniproovist mitmeid keelatud aineid, sealhulgas testosterooni.

Sel hooajal on Abigail auhinnarahadena teeninud üle 200 000 dollari. Tema kogu karjääri teenistus on 2,9 miljonit dollarit.