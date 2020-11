20-aastaselt tennisekarjääri lõpetanud venelanna kustutas paljastava foto, sest sai liiga palju vihasõnumeid

15-aastasena peeti teda suureks tulevikutäheks. Ta võitis Wimbledoni noortetiitli, sõlmis lepingu maineka agentuuriga IMG ning treenis Belgias Justine Henini akadeemias. Teda võrreldi juba Maria Šarapovaga ning talle ennustati vägevat karjääri. Kuid Šarapova jälgedes ta siiski astuda ei soovinud. 20-aastaselt pärast mitmeid vigastusi teatas ta karjääri lõpetamisest ning töötab nüüd modellina. Ta elab USA-s ega kahetse midagi, kirjutab Sport-Express.

Hiljuti tekitas Venemaa meedias furoori tema käitumine Instagramis. Ta postitas sinna alastipildi, käsi rinda katmas. Kuid peagi kustutas oma postituse. Miks?





"Ma ei saa samuti aru, millest nii suur number! Kui ma midagi postitan, siis ma ei pane sinna suurt tähendust taha. Ma postitan vastavalt oma tujudele. Aga siis tabasid mind järsku sõnumid... Reeglina reageerin ma sellistele asjadele rahulikult, aga seal oli liiga palju agressiivust. Mulle tundub, et inimesed ei suuda lihtsalt aktsepteerida, et ma olen end teises äris leidnud. Et ma võin elada rahumeelselt ilma tenniseta ega istu kurvalt depressioonis. Kas see on minu probleem, et keegi ei suuda sellega leppida?" küsib Venemaa suurima spordilehe veergudel.





Sport-Expressi intervjuus tehakse juttu ka neiu vigastustest, mis tulid suurest ülekoormusest. "Ma olin 15, aga mängisin täiskasvanutega. Mu keha polnud selleks valmis. See on loodus. Pole vahet, kui andekas sa oled, selle vastu ei saa. Ma olin 15-aastaselt väike, kõhn, mul polnud eriti muskleid. Alguses suutis keha kuidagi taastuda, aga siis kukkus kokku," rääkis ta.

Ta lisas, et kui selles ülekoormuses üldse kedagi süüdistada, siis ainult treenereid, kelle käe all harjutas ta juba 19-aastaselt. "Ma kaebasin valu üle, aga ta käskis edasi suruda," sõnas ta.

Tänavune aasta pole koroonapandeemia tõttu Žuki jaoks modellimaailmas väga viljakas olnud, mistõttu on ta pidanud teenimisvõimalusi otsima mujalt. "Suvel töötasin luksusautode rendifirmas. Armastan autosid. Aga mul sai sellest kolme kuuga küllalt. Vahel helistasid kliendid kell neli hommikul, graafik oli ettearvamatu ning ma väsisin ära. Nüüd olen ma abiks spordiagentuuri firmas, tegelen tennisemängijatega. Üldiselt olen natuke kõikjal, mul pole veel ühtegi püsivat valdkonda," ütles ta.