18 suure slämmi tiitlit võitnud 46-aastane tenniselegend lõpetab karjääri

Paes on aastate jooksul võitnud kaheksa suure slämmi tiitlit paarismängus ning 10 suure slämmi tiitlit segapaarismängus. Kokku on ihaldusväärseid tiitleid seega 18. Individuaalselt on tema parimaks tulemuseks pronksmedali võitmine 1996. aasta Atlanta olümpiamängudelt. Suure slämmi turniiridel on parimaks kolmandasse ringi jõudmine 1997. aasta US Openil.

„Tahan teatada, et 2020. aasta saab olema minu hüvastijätuks tipptennisega,“ teatas 1991. aastal profileeri siirdunud Paes Twitteris. „Ootan huviga järgmist aastat. Mängin mõnel valitud turniiril.“

Paesil oli kõige edukam koostöö Mahesh Bhupathiga, kellega ta mängis koos aastatel 1997 kuni 2011. Koos võideti kolm suure slämmi tiitlit ja üldse kokku 26 tiitlit.

Kogu karjääri jooksul on Paes võitnud paarismngus 54 tiitlit. Tenniseväljakutel on tal olnud üle 100 erineva paarilise.