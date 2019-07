15-aastase imelapse võit pani Serena Williamsi raskesse seisu

Kuna noore ameeriklanna võidumäng venis niivõrd pikaks, lükati täna õhtul toimuma pidanud Andy Murray - Serena Williamsi ning Andreas Mies - Alexa Guarachi segapaarismäng edasi. Väga suure tõenäosusega peetakse see homme.

See tähendab omakorda, et nii Murray kui Williams peavad laupäeval pidama kaks kohtumist. 32-aastasel šotlasel on homme ka meespaarismäng koos Pierre-Hugues Herbertiga, 37-aastane Williams peab aga naisüksikmängu 3. ringi kohtumise Julia Görgesi vastu.