15-aastane Coco Gauff tahab mängida Tokyo olümpial: see on suur eesmärk

Käimasoleval Australian Openil alistas alles 15-aastane Gauff Venus Williamsi ja endise esireketi Naomi Osaka ning kaotas kolmandas ringis Sofia Keninile.

"Olümpia on kahtlemata minu eesmärk. Loodetavasti suudan oma kohta edetabelis parandada ja kvalifitseeruda. Olen kindel, et otsustavaks saab French Open," sõnas Gauff portaalile newschain.uk.

"Olen üsna veendunud, et mul on enne French Openit vaid kolm turniiri ning seega on ülesanne raske. Kindlasti annan aga endast parima. Olümpial oleks väga lahe mängida," lisas ta.

Gauff peaks tänu edukale turniirile Melbourne`is tõusma maailma edetabelis 52. kohale, kuid ta peab oma kohta veelgi parandama, et ühe ameeriklannana Tokyosse pääseda. Hetkel, mil ta on 67. kohal, edestavad teda WTA pingereas 12 USA mängijat.