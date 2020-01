15-aastane Coco Gauff lülitas Australian Openi tiitlikaitsja konkurentsist

Gauff realiseeris neljast murdepallist kolm, 30 lihtveaga patustanud Osaka sai murdevõimalusi vaid kaks ning kasutas neist ära ühe. Matš kestis kõigest 67 minutit.

"Kaks aastat tagasi kaotasin siin juunioride turniiril juba avaringis ja nüüd olen siin, see on hullumeelne!" sõnas õnnest särav Gauff Osaka alistamise järel.

"Üritasin endale pidevalt rõhutada, et mängi punkt korraga ja võitle. Kunagi ei tea, mis võib sellel areenil juhtuda," lisas nooruke ameeriklanna. "Olen Rod Laver Arenal, see on lihtsalt uskumatu!"

Gauffi järgmine vastane tuleb paarist Sofia Kenin (WTA 15.) - Zhang Shuai (WTA 35.).