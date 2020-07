Tallinnasse tulev Läti tennisetäht loodab eestlastele ära panna: oleme alati õnnelikud kui võidame naabreid

"Ma arvan, et ma mängisin hästi, aga need olid endiselt näidismängud. Neid ei saa liialt esile tuua, aga ma arvan, et ma mängisin hästi kõvakattega väljakul, läksin iga mänguga paremaks ja ma olen Eestiga mängimiseks valmis," sõnas Sevastova heatujuliselt.

Mõlemad Läti naised hindavad Eesti esinumbrit Anett Kontaveiti (WTA 22) väga kõrgelt.

"Ma tean teda juba noorteklassist, me mängisime koos turniire ja me isegi kunagi võitsime koos paarismänguturniiri Tallinnas. Ma arvan, et ta on väga agressiivne mängija, ta üritab kõvasti palli lüüa ja viimasel paaril aastal on ta muutunud väga enesekindlaks. Ta on hea mängija ja temaga tuleb raske mäng, aga samas kindlasti ka huvitav kohtumine pealtvaatajate jaoks. Tänasel päeval tal pole enam nõrku külgi," sõnas Ostapenko, kes on Kontaveidile seni kaotanud mõlemad omavahelised kohtumised, viimati Austraalia lahtistel meistrivõistlustel aastal 2018.

Kiitusega polnud kitsi ka Sevastova, kellel on Kontaveidiga mängude seis 1:2. Eestlanna võidutses sel aastal Dohas ja eelmisel aastal Indian Wellsis. Lätlanna ainuke võit pärineb Bastadist aastast 2016.

"Aga me oleme treeninud koos rohkem kui kolm korda ja lisaks mänginud. Temaga on alati raske. Ta liigub hästi ja saab kõik pallid kätte. Lisaks suudab ta ise palle punktiks lüüa igast väljaku otsast. Ta on suurepärane mängija."

Kui Anett Kontaveit on koroonakriisi ajal vahepeal treeninud oma emaga, aga üldiselt jätkab tema treenerina Nigel Sears, siis Ostapenko ametlikuks treeneriks ongi hetkel tema ema.

"See on mõnikord raske, eraldada väljakul treeneriks olemist ja emaks olemist, sest kui ma olen väljakul oma emaga, siis ma ikka mõtlen, et ta on mu ema, mitte treener. Samas ta teab mind kõige paremini ja tahab mulle alati parimat. Ta teab mind sünnist alates, minu nõrkusi ja tugevusi. Hetkel ma jätkan emaga, aga kui tekivad mingid koostöövõimalused teiste treeneritega, siis ma võibolla proovin, aga praegu jätkan emaga."

Mõlemal lätlannal jätkus ainult kiidusõnu ka 35-aastasele Kaia Kanepile (WTA 99).