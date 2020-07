Suure võidu lävel olnud Vladimir Ivanov: arvan küll, et see oli mu elu mäng

Ivanovi kaotusnumbrid Eesti-Läti maavõistluse eelviimases üksikmängu Gulbise vastu olid 6:7 (6), 6:3, (7:10), kusjuures mängu ainsa servimurde tegigi tema.

"Arvan küll, et see oli mu elu mäng. Väga kihvt oli mängida nii suure publiku ees. Suht hästi tuli välja ka. Kahju, et võitu ei tulnud, aga olen ikkagi oma mänguga rahul," rääkis Ivanov, kes eile maavõistluse avamängus pidi tunnistama 18-aastase Karlis Ozolinsi paremust.

"Mängin paremini siis, kui olen natuke pehmem ega pinguta täiega. Eile pingutasin üle. Tahtsin liiga hästi mängida. Täna teadsin, et Gulbis on favoriit ja mul pole midagi kaotada, mingit närvipinget polnud."



"Eile tundsin justkui vastutust, et pean hästi mängima. Teadsin, et olen selleks võimeline, sest paar päeva tagasi Jürgeniga (Jürgen Zopiga - toim) trenni tehes tuli kõik väga hästi välja, mul polnud vaja üldse oma mängu pärast muretseda. Tahtsin näidata väga head taset, aga kasutegur oli väike. Tänane näitas, et pole mõtet gaasi põhja vajutada, vaid tuleb rahulikult sõita - see ongi minu mugav tsoon," lisas Ivanov.

Õhtu viimases üksikmängus kohtub Anett Kontaveit Jelena Ostapenkoga, millele järgneb segapaarismäng, kus platsil käivad ära kõik Eesti ja Läti koondislased.