Suure tenniseduelli ootuses: Eesti tipud on ikka lätlastele koha kätte näidanud

„Seda matši ma olen ise kohapeal näinud, kui mängiti veel Kalevi spordihallis, selles kuulsas spordihallis, kus olid veel tenniseväljakud. Algselt ju ehitatigi see spordihall tegelikult tennise jaoks, ainult tennisele, siis tasapisi seal hakati kergejõustiku, korvpalli ja võrkpalli ning kõiki muid alasid tegema. Mängiti väga huvitaval kattel, mida praegu enam Davis Cupil ei lubata kasutada, see on puukate. Kaks riiki seda kasutasid, Eesti ja Moldova. Hiljem kunagi, kui Eesti võitis Egiptust, siis otsustati Davis Cupi sarja juhtide poolt, et enam sellel kattel mängida ei tohi, kuna maailmas enam ei mängita puu peal. Vanasti mängiti ikkagi päris palju seal, me räägime mingitest 1960-ndatest aastatest näiteks. See oli selline võib-olla harjumatu kate, samas lätlastele mitte ka päris tundmatu kate, aga tookord Eesti kaotas 2:3 - oli põnev matš. Eesti eest mängisid Alti Vahkal ja Sten Sumberg. Lätlastel oli selline trumpkaart tagataskust välja võtta nagu Girts Dzelde, kes praegu aeg-ajalt mängib seenioride turniiridel veel kaasa. Sumberg tol hetkel õppis USA ülikoolis, toodi siis esindama Eestit ja iseenesest ma mäletan, et tema mäng jättis väga hea mulje, aga võib-olla oli just see Dzelde ikkagi kõige parem mängija seal platsil. Alti Vahkal oli veel suhteliselt noor tol aastal, kuigi andis küll lahingu Dzeldele, nii palju kui ma mäletan - et tegelikult mängud olid põnevad,“ meenutas Kuum.

Veel kohtuti Lätiga 2019. aastal Kreekas, Davis Cupi III grupi Euro-Aafrika tsooni turniiri esimeses ringis ja siis jäi peale Eesti 2:1. Vladimir Ivanov alistas kaks tundi ja 41 minutit kestnud maratonlahingus 20-aastase Roberts Strombachsi 7:6, 4:6, 6:3. Teises kohtumises kaotas Jürgen Zopp Martins Podzusele 1:6, 6:7.