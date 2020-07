OTSE DELFI TV-s | Eesti-Läti tennisematš: paarismäng viis lätlased juhtima, õhtuses programmis veel kaks maiuspala

Üksik- ja paarismängudes mängivad Eestist Anett Kontaveit (WTA 22), Kaia Kanepi (WTA 99), Jürgen Zopp (ATP 552), Vladimir Ivanov (ATP 738) ning Lätist Jelena Ostapenko (WTA 41), Anastasija Sevastova (WTA 43), Ernests Gulbis (ATP 162) ja Karlis Ozolins (ATP 1133).

Mängud toimuvad Tondi tennisekeskuses.

1. MATŠ: Tänavune Australian Openi juunioride turniiri poolfinalist Karlis Ozolins võitis Valdimir Ivanovi numbritega 6:1 ja 6:3. Esimene matš kestis kokku üks tund ja kümme minutit. Loe Ivanovi kommentaari siit!



2. MATŠ: Anett Kontaveit võitis Anastasija Sevastova tulemusega 6:1, 6:2. Mäng kestis kokku kõigest 54 minutit.

"Mängunälg, ärevus ja tahtmine oli nii suur. Olen õnnelik, et suutsin terve mängu intensiivsust ja stabiilsust hoida. Olen palju trenni teinud ning hea meel on, et see töö kohe esimeses mängus end ära tasus!" ütles Kontaveit kohe pärast mängu väljakul antud intervjuus.

3. MATŠ: Meeste paarismäng Zopp/Ivanov - Ozolins/Gulbis. Ozolins ja Gulbis võitsid 7:6 (1), 6:4. Kohtumine kestis üks tund ja 24 minutit.



30.juuli mängudekava

11:00 Kaia Kanepi - Anastasija Sevastova

Järgneb Jürgen Zopp – Karlis Ozolins

Järgneb Woman’s Double

PAUS

18:00 Ernests Gulbis – Vladimir Ivanov

Järgneb Anett Kontaveit – Jelena Ostapenko

Järgneb segapaarismäng

Autasustamine

Maavõistlusest näitab otsepilti DELFI TV.