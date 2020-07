Merko Cup Eesti-Läti maavõistluse piletimüük on alanud hoogsalt, fännid peavad kiirustama

Turniiri direktor Riho Kallus sõnas, et Eesti publik on niivõrd kõrgel tasemel tennist oodanud kaua ning seda on näha ka piletimüügist.

„Vaatamata suvepuhkustele ja väikesele etteteatamisele, on juba enam kui 800 inimest soetanud mängudele pileti. See on tunnustus nii meie kui ka naabrite tipptennisistidele ja tõestab publiku huvi antud spordiala vastu,“ tõdes ta. Kallus tõi välja, et kuna valitsus on kehtestanud kindlad nõuded, on müügil olevate piletite arv piiratud, mistõttu tuleb enda soovitud mängude nägemiseks kiirustada.

Eesti esitennisist Anett Kontaveit sõnas, et ootab kodupubliku ees mängimist ning tunneb heameelt, et positiivseid emotsioone pakkuv võimalus on kodumaal avanenud. „Tihe mängugraafik ei ole paraku andnud piisavalt võimalusi Eestis mängimiseks. On rõõm, et publik ootab juuli lõppu sama pingsalt kui mängijad. Inimeste toetus annab kahtlemata energiat nii kodus kui ka välismaal,“ lisas Kontaveit.

29. ja 30. juulil toimub Tallinnas Tondi tennisekeskuses Merko Cup Eesti-Läti maavõistlus tennises, kus vastamisi asuvad Eesti ja Läti parimad nais- ja meestennisistid nii üksik- kui ka paarismängus. Piletid on saadaval Piletilevis.

Otseülekandeid mängudest saab näha Delfi TV vahendusel.