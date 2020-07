Kontaveit emaga treenimisest: koroona ajal oli see suur privileeg

“Ma mäletan, kui ma olin 10-11-aastane ja käisin Lätis võistlemas, siis ta juba mängis. Kui ma olin 17 ja tema vist 15, siis me isegi võitsime Tallinnas paarismänguturniiri,” sõnas Kontaveit.

“Need olid head ajad. Me ei mänginud palju paarismängu, aga me lihtsalt otsustasime koos proovida ja võitsime kohe turniiri ära. See oli lõbus,” meenutas Ostapenko.

Suurteks sõbrannadeks pole Kontaveit ja Ostapenko siiski saanud ja kindlasti loodab meie esireket ka tuleval neljapäeval lätlanna üle mängida.

“Ta mängib väga agressiivselt, tal on tugevad ja jõulised löögid ning tema mäng on kindlasti väga ründav. Eks nende agressiivsete ja tugevate löökidega on risk üsna suurm. Ma olen proovinud temaga mängides palli rohkem tagasi väljakule saada ja nii palju rünnata, kui mul on võimalust. Ma ei ütleks, et ma ainult kaitsest lähtuvalt mängin, aga tema stiil on agressiivsem. Minu mäng on ka selline, aga võib-olla mitte kohe esimesest löögist. Eks tuleb enda mängu natukene vastavalt vastasele muuta,” kirjeldas Kontaveit.

Kontaveiti ja Ostapenkot seob ka üks ühine treener, Glenn Schaap, kellega lätlanna alustas koostööd pärast seda, kui eestlanna oli selle lõpetanud.

“Ma ei mäleta, et me oleks Kontaveidiga rääkinud sellest. Ma rääkisin oma mänedžeriga, et teada saada, kes Schaap on. Ma olin teda näinud palju kordi turniiridel, kuid see oligi kõik,” kirjeldas Ostapenko, kuidas ta toona Schaapi värbas.

“Me väga palju ei suhtle enam omavahel - tervitame kui näeme. Aga väga palju isiklike vestlusi ei pea. Me ei rääkinud ka sellest treenerivahetusest sõnagi,” kinnitas Kontaveit.