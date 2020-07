Kaia Kanepi: suutsin end kiiretes lõppmängudes paremini kokku võtta

Küsimusele, mis tänast mängu eilsest eristas, vastas Kanepi: "Tempo ei olnud nii kiire. Vastase pallid lendasid aeglasemalt. Võttis natuke aega harjumaks, et pean pallile vastu tulema. Eile tulid need otse minuni ja oli tükk tegemist, et vastaste löökidega hakkama saada."

Avasetis 0:4 kaotusseisu jäämise kirjutas Kanepi kanguse arvele. "Alustasin natuke kangelt. Ei olnud nii head tunnestust. Sain edaspidi rohkem mängu sisse elada ja soojaks. Teises setis jäi hästi palju minu servigeime teise servi peale, millest tema haaras initsiatiivi. Kiiretes lõppmängudes püüdsin mängida julgelt ja agressiivselt. Tie-break'is tuleb endast kõik anda. Suutsin end nendel hetkedel paremini kokku võtta," rääkis Kanepi.

Eilsega võrreldes andis Kanepi oluliselt järgi serviprotsendis ja ässade arvus. "Tundsin, et olin eile värskem. Väsinuna on raskem servida," põhjendas ta.

Täna tuleb Kanepi veel väljakule naiste paarismängus, mis algab peale juba käimasolevat Jürgen Zoppi ja Karlis Ozolinsi matši.

Mäng täispikkuses: