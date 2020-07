Jürgen Zopp Merko Cupi eel | Zopp meenutab eredalt kaotust Wimbledonil ning loodab võtta Gulbiselt revanši

Viimati eelmise aasta septembris väljakul käinud Eesti esinumber Jürgen Zopp kohtub turniiri esimese päeva viimases mängus endise maailma 10. reketi Ernests Gulbisega.

Zoppi (ATP 540) on viimase kümne kuu jooksul seganud erinevad terviseprobleemid ja päris muredest vaba pole ta ka eelseisva turniiri eel. "Ettevalmistust olen teinud, aga natukene on probleeme küünarnukiga. Ma olen seda nüüd ravinud ja keskendun tervenemisele. Trenni on tehtud ja eks ole näha - mul pole varem nii pikka mängupausi olnud."

Läti esinumbri Ernests Gulbisega (ATP 162) on Zopp varem kohtunud kahel korral, kuid võidurõõmu pole eestlane veel tunda saanud.

"Kõige eredamalt on meeles Wimbledoni esimese ringi mäng aastal 2014. Seal kaotasin 7:6, 7:5, 7:6. Igas setis oli võimalus võita, kuid ta oli just eelnevalt jõudnud Prantsusmaa lahtistel poolfinaali ja maailma edetabelis kümnenda koha piirimaile. Oli tasavägine mäng, aga võidust jäin ikkagi kaugele. Kunagi mängisime veel Peterburis ka, aga seal oli kolm setti."

Vaatamata tasavägistele mängudele, hindab Zopp Gulbist väga kõrgelt.

"Tema parim reiting on olnud 10. ja minul 71. . Vahe on selles mõttes päris suur,” lisas Eesti tenniseäss.

Pikisilmi ootab Läti esinumbriga kohtumist ka äsja kaheksandat korda Eesti meeste üksikmängu meistriks tulnud Vladimir Ivanov. "Me tunneme üksteist juba päris ammu,” avaldas Ivanov, “me mängisime noorteklassis mitu korda omavahel. Kuigi ma ei saa öelda, et me oleme head sõbrad, me siiski tunneme teineteist,” rääkis tennisemängija.

“Eesti meistrivõistlused näitasid, et ma suudan head mängu näidata. Kes teab, võib-olla õnnestub ka Gulbist üllatada,” avaldas Ivanov.

Lisaks Gulbisele kohtuvad nii Zopp kui ka Ivanov 18-aastase lätlase Karlis Ozolinsiga, kes on noorte edetabelis lausa 6. positsioonil. “Ma tean Ozolinsist nii palju, et ta on noorte edetabelis esikümnes. Pidi mängumees olema,” sõnas Zopp rõõmsameelselt.

“Ütleme ausalt, ma ei ole temast midagi kuulnud. Esimest korda kuulsingi seoses selle turniiriga. Ma vaatasin Ozolinsi tulemusi, ta on noorteklassis väga hea mängija ja ma usun, et kõik, kes on noortena tipus, võivad juba mängida korraliku meeste tennist,” avaldas Ivanov.