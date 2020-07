Jürgen Zopp: kibe kaotus, aga lahkun hallist püstipäi

Mis sa esimese emotsiooni pealt ütleksid, mille taha täna võit jäi?

Lollid vead otsustavatel momentidel. Tema serv oli nõks parem ja võimsam. Tähtsatel hetkedel mängis ta mulle pigem palli tagasi ja sai minult suht andestamatu vea kätte. Teise seti 4:4 seisul tegin kaks lolli viga. Tunnen, et oleksin võinud oluliselt rohkem sellest mängust välja võtta.

Pakkusid siiski tugeva vastase vastu põneva lahingu. Kuidas sa end praegu tunned - oli see väga kibe kaotus või lahkud ikkagi täna hallist püstipäi?

Kibe kaotus, aga lahkun püstipäi (muigab). Homme läheb edasi. Üldseis on 2:3. Tüdrukud olid täna tublid ja hoidsid meid elus. Ei ole aega leinata seda kaotust. Homme läheb edasi ja vaatame, mis saab. Ehk on homme minu poolt vähe parem mäng.

Kuidas kümnekuuline võistluspaus su mängule on mõjunud?

See oli suhteliselt järsk sissejuhatus. Kõik on võõras... Ilma pärast viidi mäng liiva pealt sisse. Olen rohkem liival harjutanud, aga tegelikult see kate mulle sobib. Ma polnudki siin väljakul ammu kaotanud. Aga tööd on veel kõvasti teha, see sai praegu selgeks. Seda, kuidas teises setis 4:4 pealt mängida, saabki harjutada ainult võistlusväljakul. Võid trennis lüüa korvist ükskõik kui palju lööke, aga tugeva vastase vastu olulises mängus saad tõelise kogemuse. Hea, et meil see turniir on! Tunneme kõik võistlustest suurt puudust.

Kuidas publik täna mõjus - aitas kaasa või tekitas lisanärvilisust?

See lisanärvilisus on ainult hea. Väga äge! Saal rahvast täis - ei oskaks midagi paremat tahta.

Homme vist kergemaks midagi ei lähe. Ozolins tegi täna Vladimir Ivanoviga väga hea mängu.

Jah, väga puhtalt mängis Vova vastu. Nad on Gulbisega suht sarnase stiiliga mängijad. Ta servib samamoodi stabiilselt 215 km/h. Midagi lihtsat ei tule.