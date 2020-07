Ivanov kaotusest maailma kuuendale juuniorile: tahtsin näidata head tennist, aga pingutasin vaimselt üle

Ivanov kaotas 18-aastasele Karlis Ozolinsile, maailma kuuendale juuniorile ja Australian Openi noorteturniiri tänavusele poolfinalistile tund ja 10 minutit kestnud matši 1:6, 3:6.

"Nii suure rahva ees mängimine pani peale närvipinge. Oma parimat tennist ma ka ei näidanud. Tahtsin väga näidata ilusat tennist, aga pingutasin vaimselt üle. Tegin palju praaki ja lihtvigu igale poole - võrku, pikaks, auti. Ma ei kaotanud nii väga talle, kui pigem endale," rääkis Ivanov.

"Vastane mängis päris hästi. Eriti oli maailmaklassist tema teine serv. Ma pole ammu sellel kattel nii kõrge põrkega teist servi tõrjunud."

Ozolins on küll veel noormängija, kuid Ivanovi hinnangul lööks ta juba läbi ka meeste seas. "Need, kes on juuniorites kümne hulgas, mängivad tavaliselt meeste 300.-400. edetabelikoha tasemel. Huvitav on see, et tavaliselt pole pikka kasvu ja hea serviga mängijad tagajoonel kõige andekamad, aga tema oli ka seal päris osav. Kaitses mängis samuti väga hästi - sai palju palle napilt kätte, aga need tulid kõik väljakusse. Lihtvigu tegi suhteliselt vähe. Tulemus peegeldab mängupilti väga hästi," lisas Ivanov.